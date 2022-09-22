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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 21 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 21 вересня:

Стали відомі вимоги, які Ліонель Мессі висунув каталонській Барселоні задля продовження контракту.

Нападник англійського Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду запевнив, що хоче взяти участь у чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині.

Український атакувальний півзахисник Владлен Юрченко возз’єднався з Віктором Скрипником у полтавській Ворсклі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.