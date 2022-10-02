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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 1 жовтня:

Українець Олександр Зінченко зрівнявся за кількістю проведених матчів у АПЛ із Олегом Лужним.

Клуб Першої ліги України підписав гравця з російським паспортом.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, ініціаторами якого стали власники клубів-відступників єдиного телепулу.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.