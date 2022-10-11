Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 10 жовтня:

Атлетіко оголосив про повноцінний трансфер Грізманна. Француз підписав контракт із "матрацниками" до літа 2026 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 20 мільйонів євро+4 у вигляді бонусів.

Стало відомо, що Пауло Діба ризикує пропустити ЧС-2022. Аргентинець травмувався під час пробиття пенальті у матчі Рома — Лечче.

Мвепу з Брайтона оголосив про завершення кар'єри у віці 24 років. У футболіста виявлене спадкове захворювання серця...

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.