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Football.ua пропонує вашій увазі перелік тих, хто пропустить або може пропустити форум.

Майбутній чемпіонат світу — багато в чому найбільш нетиповий мундіаль в історії. У середині європейського футбольного сезону буде багато гравців у піковій формі... Проте багато інших травмовані або під сумнівом до останньої хвилини.

Не новина, що деякі гравці зазвичай пропускають найбільшу футбольну подію на планеті, але цього року список відсутніх або тих, хто під питанням, надзвичайно довгий.

У цій статті ми розглядаємо всіх гравців, команда за командою, які пропустять чемпіонат світу зі 100% впевненістю... або чия присутність буде під питанням до останньої хвилини.

Група A

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Група, до якої входить команда-господар, група, яка зіграє стартовий матч. Найбільшою "жертвою" є Джіні Вейналдум, хоча про це відомо вже кілька місяців.

Перелом великогомілкової кістки залишить його поза грою до 2023 року. Іншим травмованим гравцям команди ван Гала (Де Роону та Броббі), здається, нічого не загрожує, обидва є в попередньому списку.

Тим часом для Сенегалу особливо болісною є відсутність Садіо Мане, який судячи з усього не зіграє на турнірі через нещодавню травму, та Кейти Бальде (вихованця Барселони), який дискваліфікований за вживання допінгу.

Нідерланди

Не зіграють: Джорджініо Вейналдум (Рома, перелом великогомілкової кістки)

Під питанням: Мартен Де Роон (Аталанта), Браян Броббі (Аякс, забій)

Катар

Не зіграють: Абдулла Аль-Ахрак (Аль-Духайль, хрестоподібна зв'язка)

Під питанням: -

Еквадор

Не зіграють: Жоао Рохас (Монтеррей, хрестоподібні зв'язки)

Під питанням: Роберт Арболеда (Сан-Паулу, зв'язки гомілковостопного суглоба)

Сенегал

Не зіграють: Садіо Мане (Баварія Мюнхен, ушкодження сухожилля), Буна Сарр (Баварія Мюнхен, проблеми з коліном), Кейта Бальде (Спартак М, порушення антидопінгових правил)

Під питанням: Папе Абу Сіссе (Олімпіакос, проблеми зі стегном)

Група B

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В Англії багато невизначеностей. Головною з них був Ріс Джеймс. Гравець Челсі важливий для Саутгейта, але він не допоможе своїй команді.

Джеймс прилетів у Дубай, щоб пройти інтенсивну програму реабілітації. Але через побоювання з приводу травм іншого ключового правого захисника збірної Англії Кайла Вокера і півзахисника Калвіна Філліпса, Саутгейт прийняв рішення не включати Ріса у заявку, про що сказав футболісту.

Вокер повинен бути доступний, і те саме стосується ключових гравців решти команд. Маккенні (США), Азмун (Іран) і Бейл (Уельс), три зірки своїх країн, не повинні мати серйозних проблем та зіграють на чемпіонаті світу.

Англія

Не зіграють: Бен Чілвелл (Челсі, підколінне сухожилля), Ріс Джеймс (Челсі, травма коліна)

Під питанням: Кайл Уокер (Манчестер Сіті, травма паху), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті , травма плеча), Еміль Сміт Роу (Арсенал, операція на паху).

Сполучені Штати

Не зіграють: Майлз Робінсон (Атланта, ахіллове сухожилля)

Під питанням: Вестон Маккенні (Ювентус, м’язова травма)

Іран

Не зіграють: -

Під питанням: Сардар Азмун (Баєр Леверкузен, розрив волокна), Аллах’яр Саядманеш (Галл Сіті, травма стегна)

Уельс

Не зіграють: -

Під питанням: Гарет Бейл (Лос-Анджелес, травма ноги).

Група C

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Аргентина є одним із головних фаворитів чемпіонату світу в Катарі, але тижні, що передували турніру, виявилися важкими для "Альбіселесте".

У команди багато гравців, участь яких під питанням: Дібала, Фойт, Паредес, Ромеро та навіть Ді Марія. Що стосується Ло Чельсо, то він пропустить Мундіаль. Футболісту належить провести операцію на стегні. Він не встигне повністю відновитися до початку турніру.

Мессі також відчуває певний дискомфорт за тиждень до тренувального табору в Аргентині.

У решті групи вже точно відома відсутність Корони (Севілья) через серйозну травму, отриману на початку сезону. Рауль Хіменес має встигнути, але він не в тонусі.

Аргентина

Не зіграють: Джовані Ло Чельсо (Вільяреал)

Під питанням: Крістіан Ромеро (Тоттенгем, травма стегна), Леандро Паредес (Ювентус), Анхель Ді Марія (Ювентус, але повернувся цими вихідними), Хуан Фойт (Вільяреал, посттравматична контузія), Пауло Дібала (Рома, розрив м'яза).

Польща

Не зіграють: Якуб Модер (Брайтон, хрестоподібна зв'язка)

Під питанням: Роберт Гумни (Агусбург, травма аддуктора)

Мексика

Не зіграють: "Текасіто" Корона (Севілья, перелом малогомілкової кістки),

Під питанням: Рауль Хіменес (Вулвергемптон, проблеми зі стегном)

Саудівська Аравія

Не зіграють: -

Під питанням: Салех Аль-Шехрі (Аль-Хілал, ахіллове сухожилля... але він набирає ритм і повинен бути доступний).

Група D

Карім Бензема та Орельєн Чуамені одужали, тому тренерський штаб збірної Франції може турбуватися здоров'ям інших гравців.

Найбільше занепокоєння викликає центр оборони, де травму отримали Кунде, Люка Ернандес та Рафа Варан. Також під питанням участь Нголо Канте, а ось розраховувати на Поля Погба не доводиться.

У Данії є певні проблеми у Крістенсена, але його участь на турнірі очікується.

Франція

Не зіграють: Поль Погба (Ювентус, меніск правого коліна), Н'Голо Канте (Челсі, підколінне сухожилля), Майк Меньян (Мілан, ліва гомілка)

Під питанням: -

Данія

Не зіграють: -

Під питанням: Андреас Крістенсен (Барселона, розтягнення щиколотки)

Австралія

Не зіграють: -

Під питанням: Натаніель Аткінсон (Хартс, травма щиколотки), Кеммі Девлін (Хартс, травма щиколотки), Кайл Роулз (Хартс, зламана стопа), Гаррі Суттар (Сток Сіті, хрестоподібна зв’язка)

Туніс

Не зіграють: -

Під питанням: Омар Рекік (Спарта Роттердам, м'язова травма), Елліс Схірі (Кельн, перелом вилиці).

Група E

У Луїса Енріке немає серйозних кадрових проблем, проте стан Оярсабаля та Гарсії його повинен турбувати.

Німці, в свою чергу, вимушені обійтись без Тімо Вернера, що вибув до кінця року. Також хотілось би побачити на турнірі Марко Ройса, який за традицією потрапив до лазарету.

В останню хвилину виник сумнів щодо Кейлора Наваса. Очікується, що він буде там, але бездіяльність у ПСЖ позначається на ньому, і зараз він страждає від проблем зі спиною.

Німеччина

Не зіграють: Тімо Вернер (РБ Лейпциг, зв'язки гомілковостопного суглоба), Марко Ройс (Боруссія Дортмунд, зв'язки гомілковостопного суглоба)

Під питанням: Армелл Белла-Котчап (Бохум, травма плеча), Лерой Сане (Баварія Мюнхен, розрив волокна), Томас Мюллер (Баварія Мюнхен, проблеми зі стегном), Флоріан Вірц (Баєр Леверкузен, хрестоподібна зв'язка)

Іспанія

Не зіграють: -

Під питанням: Ерік Гарсія (Барселона, травма стегна), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад, хрестоподібна зв'язка).

Японія

Не зіграють: -

Під питанням: Ко Ітакура (Менхенгладбах, внутрішня зв’язка коліна), Хідемаса Моріта (Спортинг КП, травма м’яза), Ао Танака (Фортуна Дюссельдорф), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад, травма плеча), Такума Асано (Бохум, внутрішня зв'язка коліна), Юта Накаяма (Хаддерсфілд, ахіллове сухожилля).

Коста-Ріка

Не зіграють: -

Під питанням: Кейлор Навас (ПСЖ, проблеми зі спиною)

Група F

Бельгія готується до фінального турніру свого золотого покоління, і є сумніви щодо кількох гучних імен з команди Роберто Мартінеса.

Головне з них, Лукаку, який майже не грав цього сезону за Інтер через фізичні проблеми.

Фактично, він лікується на бельгійській землі, сподіваючись потрапити на чемпіонат світу. Азар повинен бути з "червоними дияволами".

Слідкуйте за Ез Абде, який кілька днів тому зазнав травми у грі з Осасуною. Він одна з найяскравіших зірок цієї збірної Марокко.

Марцело Брозович та Домагой Віда під питанням, але очікується, що вони будуть готові до турніру.

Бельгія

Не зіграють: -

Під питанням: Томас Меньє (Боруссія Дортмунд, перелом вилиці), Алексіс Салемейкерс (Мілан, внутрішня зв'язка коліна), Ромелу Лукаку (Інтер).

Канада

Не зіграють: -

Під питанням: Донейл Генрі (Торонто, травма стегна), Скотт Кеннеді (Ян Рагенсбург, травма плеча)

Хорватія

Не зіграють: -

Під питанням: Марцело Брозович (Інтер, травма стегна), Домагой Віда (АЕК, перевантаження)

Марокко

Не зіграють: Тарік Тіссудалі (Гент, ахіллове сухожилля).

Під питанням: Ез Абде (Осасуна, розрив волокон), Юссеф Ен-Несірі (Севілья, забій ахіллового сухожилля)

Група G

Бразилія дихає трохи легше. Пропуск чемпіонат світу не загрожує ні Річарлісону, ні Пакеті. Одним із гравців, який вибув, є центрбек Дієго Карлос, який дуже невдало почав свій етап у Прем’єр-лізі.

Тим часом Артур, який вибув через травму до січня, навряд чи був би в заявці, навіть якби він був здоровим.

Що стосується решти команд, занепокоєння викликає травма Зоммера. Легендарний швейцарський голкіпер насторожив свою команду проблемами з гомілковостопним суглобом, проте потрапив у заявку своєї збірної на ЧС-2022.

Бразилія

Не зіграють: Дієго Карлос (Астон Вілла, ахіллове сухожилля), Артур Мело (Ліверпуль, проблеми з м'язами).

Під питанням: -

Сербія

Не зіграють:-

Під питанням: Ерхан Масович (Бохум, травма аддуктора), Іван Іліч (Верона, проблеми з м'язами), Дарко Лазович (Верона, проблеми з м'язами), Андрія Живкович (ПАОК, травма пальця), Душан Влахович (Ювентус, травма аддуктора).

Камерун

Не зіграють: -

Під питанням: -

Швейцарія

Не зіграють: -

Під питанням: Ян Зоммер (Боруссія Менхенгладбах, травма щиколотки), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах, хвороба).

Група H

Кілька днів тому Хин-Мін Сон перелякав шанувальників своєї збірної. Зірка Тоттенгема і Південної Кореї намагається потрапити в Катар після незвичайної травми лівого ока. Його участь буде під питанням до останньої хвилини.

Тим часом відсутність Діогу Жоти у збірній Португалії підтверджена. Гравець Ліверпуля боровся за місце в стартовому складі з Леао, але Фернанду Сантушу не потрібно робити важкий вибір.

Рональд Араухо також намагатиметься відновитися, щоб зіграти на чемпіонаті світу. Уругваєць робить усе від нього залежне, щоб здійснити поїздку.

Португалія

Не зіграють: Діогу Жота (Ліверпуль, травма литки), Педру Нету (Вулвергемптон, травма щиколотки), Рікарду Перейра (Лестер Сіті, ахіллове сухожилля).

Під питанням: -

Уругвай

Не зіграють: Мауро Арамбаррі (Хетафе, травма щиколотки)

Під питанням: Кавані (Валенсія, запалення правої щиколотки), Рональд Араухо (Барселона, травма аддуктора)

Гана

Не зіграють: -

Під питанням: -

Південна Корея

Не зіграють: -

Під питанням: Хин-Мін Сон (Тоттенгем, травма ока).