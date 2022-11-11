ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

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З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі відбудеться фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, а й для всього регіону на Близькому Сході.

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група B

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група C

Через сильну літню спеку в країні-господарці турнір проходитиме з кінця листопада до середини грудня, що робить його першим чемпіонатом світу, який відбудеться не в травні, червні чи липні. Крім того його планується провести у скорочені терміни — усього за 29 днів.

ЧС-2022 склад групи D

ФРАНЦІЯ у рейтингу ФІФА

Станом на 10 листопада 2022 року збірна Франції посідає 4 місце у рейтингу ФІФА

Шлях команди на ЧС-2022

У кваліфікаційному раунді чемпіонату світу 2022 року збірна Франції посіла перше місце у групі C, набравши у восьми матчах 18 очок і не зазнавши при цьому жодної поразки (5 перемог та 3 нічиї). Для українського вболівальника такий результат виступів Les Bleus навряд чи був гарною новиною, бо наша національна команда в цьому ж відбірковому квінтеті посіла другу сходинку з відставанням у шість очок. Третьою стала Фінляндія, слідом за якою розташувались Боснія і Герцеговина та Казахстан.

Якщо говорити суто мовою офіційної статистики, то фаворит відбору в нашій групі підтвердив своє реноме, бо пропустив усього тричі. Приємно, що два з цих голів записала на свій рахунок збірна України, жодного разу так і не програвши чинним чемпіонам світу, які тепер зажадають захистити свій титул.

Товариські матчі Франції перед ЧС-2022

Змагання в рамках національних першостей у більшості країн Європи завершуватимуться лише за тиждень до початку турніру в Катарі, тож за таких умов розраховувати на бодай-якусь підготовку за допомогу контрольних матчів Дідьє Дешаму, та й іншим керманичам європейських збірних також, буде зась. Прийдешній турнір стане виключним випадком у цьому плані, бо відбуватиметься безпосередньо під час клубного сезону в Європі та в переважній більшості країн світу, чого раніше в історії не траплялось.

Тренер: Дідьє Дешам (Франція)

Минає спекотне українське літо 2012 року, збірна Франції знову протистоїть "синьо-жовтим" на груповому етапі, проте цього разу вже основного турніру, ледь виходить із групи з другого місця та чотирма здобутими балами, а потім у Донецьку отримує потужний ляпас від Іспанії (2:0) та остаточно залишає турнір. Трохи більше аніж за два тижні після цього місцеві очільники футболу призначають на посаду головного тренера Дідьє Дешама, і з тих пір починається геть інша сторінка в історії Les Bleus.

За два роки після цього подорож до Бразилії у виконанні Франції була вже більш упевнена. Команда вийшла з групи проти Швейцарії, Еквадору та Гондурасу з першого місця, після чого переграла Нігерію, але поступилась майбутнім переможцям — Німеччині. Реванш планувався на домашній чемпіонат Європи, проте в Португалії під час фінальної гри були інші плани (0:1).

А ось у 2018 році французи зрештою домоглись другого Кубку світу, проте на Євро-2020 знову трапилась халепа в 1/8 фіналу проти тієї самої Швейцарії. Таким чином прийдешній турнір допоможе підбити підсумки десятирічної епохи управління "синіми" з боку Дешама.

Головна зірка: Карім Бензема (Реал Мадрид)

Французький футбольний конвеєр щороку дарує нам нові таланти світового рівня, проте навіть у складі команди-зірки можна виокремити головну дійову особу. Нападник мадридського Реала Карім Бензема невпинним прагненням до прогресу останніми роками здобув собі реноме найкращого гравця світу, завдяки чому нещодавно отримав у винагороду Золотий м’яч.

Звісно, у Les Bleus у складі ще є той самий Кіліан Мбаппе з Парі Сен-Жермен, який мав шанс стати нападником Бензема у складі "вершкових", проте перед молодим форвардом в кар’єрі ще буде не один мундіаль, тоді як для його досвідченого партнера настав час реалізувати власну топ-форму.

Капітан: Уго Льоріс (Тоттенгем Готспур)

За матчами відбіркового раунду та зустрічами в Лізі націй УЄФА можна було помітити, що Дешаму за великим рахунком байдуже, хто саме з його футболістів носитиме капітанську пов’язку. Однак, якщо на полі присутній досвідчений голкіпер лондонського Тоттенгема Уго Льоріс, то питань стосовно приналежності надважливої ролі взагалі не виникає. Для 35-річного виконавця прийдешній мундіаль стане вже четвертим у кар’єрі, тож він пам’ятає як поля ПАР, так і нагородження після зустрічі проти Хорватії під жахливим дощем.

Молода надія: Орельєн Чуамені (Реал Мадрид)

Здається, що не існує таких умов, за яких збірна Франції не змогла б зібрати дійсно бойовий склад, який при цьому ще й буде здатен досягати певних спортивних результатів. Молодих виконавців при цьому Дешам може збирати хоч по всій Європі, хоч віднаходити в рідній національній першості. Із яскравих зростаючих зірок можна виокремити пару з мадридського Реала в особі Едуардо Камавінги (19 років) та Орельєна Чуамені (22).

Перевагу при цьому ми особисто надамо більш досвідченому, і з нами в цьому плані цілком погоджується Карло Анчелотті та фанати "бланкос", які вже потроху почали забувати хто такий Каземіро. Окрім того, існує дуже цікавий проспект зі складу майбутнього суперника Шахтаря, французького Ренна — лівий захисник Андріан Трюффер, який цілком здатен конкурувати за позицію з більш досвідченим Ферланом Менді.

Орієнтовний склад збірної Франції (3-4-3, може бути 4-2-3-1)

Уго Льоріс (Тоттенгем) — Бенжамен Павар (Баварія), Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед), Лукас Ернандес (Баварія) — Усман Дембеле (Барселона), Орельєн Чуамені (Реал Мадрид), Адрієн Рабьо (Ювентус), Тео Ернандес (Мілан) — Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид) — Карім Бензема (Реал Мадрид), Кіліан Мбаппе (Парі Сен-Жермен).

Шанси на перемогу збірної Франції на ЧС-2022 у групі D — прогноз Football.ua: 1 місце.

ДАНІЯ у рейтингу ФІФА

Станом на 10 листопада 2022 року збірна Данії посідає 10 місце у рейтингу ФІФА.

Якщо у Франції й передбачається конкурент у цій групі, то це буде саме представник Скандинавії. У збірній Данії наразі в наявності перебуває ледь не найкраще покоління за останніх років двадцять, тому зрештою вона прагнутиме зазіхнути на повторення успіху тріумфального для країни Євро-1992.

Шлях команди на ЧС-2022

У кваліфікаційній групі F реальними конкурентами збірної Данії могли стати виключно шотландці, проте зрештою дев’ять перемог за десять матчів вивели команду Каспера Г'юлманда до фінальної частини мундіалю. Окрім цього, дійсно вражає результативність датської команди, бо до заключного туру, у якому вони програли "тартановій армії" (0:2), вони підходили з божевільною статистикою м’ячів 30:1. Ізраїль, Австрія, Фарерські острови та Молдова в цьому випадку були лише глядачами на цьому святі футболу для суперників.

Товариські матчі Данії перед ЧС-2022

Як і більшість європейських команд, збірна Данії останнього разу збиралась разом ще наприкінці вересня, коли існувала потреба зіграти матчі Ліги націй УЄФА. Зокрема, у останньому турі "червона гвардія" здолала своїх майбутніх головних конкурентів, французів (2:0), повторивши таким чином досягнення зразка першого туру (2:1). Але до фінальної частини змагань усе одно з першого місця вийшла Хорватія. До початку мундіалю "датський динаміт" товариські матчі не проводитиме.

Тренер: Каспер Г'юлманд (Данія)

50-річний датський фахівець до моменту призначення на посаду головного тренера збірної Данії працював у ролі члена ради правління датського колективу з цікавою назвою Right to Dream (Право мріяти). Утім, його старанна праця на чолі збірної Данії має повне право також мати аналогічний девіз, бо перебувати біля керма настільки вибухового колективу для кожного головного тренера було б справжнім святом.

У збірної Данії були різні часи в сучасній історії, проте період із моменту призначення Г’юлманда вже можна вважати з натяком на "позолоту", бо в півфіналі чемпіонату Європи Данія вже брала участь, і точно захоче щось подібне повторити й у Катарі.

Головна зірка: Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед)

Не варто зайвий раз акцентувати уваги на тому, що пережити серцевий напад може геть не кожна людина, і тим паче ще й залишатись після такого цілком придатним до гри в футбол. У складі збірної Данії є чимало відомих імен калібру Каспера Шмайхеля чи Сімона К’єра, проте Крістіан Еріксен на їхньому тлі все ж таки вирізняється.

Його поточний стан справ у Манчестер Юнайтед викликає певний оптимізм стосовно виступів на прийдешньому турнірі, бо за тен Гага він уже виборов місце в стартовому складі (хоча для колишнього гравця Аякса це було б і не дивно), проте п’ять гольових передач за 18 матчів у проблемному колективі бачиться непоганим показником.

Капітан: Сімон К’єр (Мілан) / Духовний лідер: Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед)

Розглядати цю пару виконавців окремо немає жодного сенсу, бо саме вони втілюють у собі весь потужний характер збірної Данії. Випадок із півзахисником "червоної гвардії" на чемпіонаті Європи-2020 був на межі життя на смерті, після чого здалось, що не тільки нація згуртувалась довкола головної команди, а й увесь світ зичив успіхів датському колективу.

Поєднання досвіду, шляхетності та нестримної жаги до боротьби — важко собі уявити, що саме відбувається в роздягальні скандинавської збірної перед кожним матчем, проте К’єр та Еріксен точно перебувають там на провідних ролях.

Молода надія: Міккель Дамсгор (Брентфорд)

Комусь може здатись, що датська збірна тишком-нишком напродукувала собі молодих талантів і зараз учиняє галас по всьому футбольному світу, про те аж ніяк не відповідає дійсності. Хлопці Г’юлманда спочатку виросли, а вже потім стали справжніми майстрами. Саме тому ми не побачимо серед них юнаків віком до 19 років із захмарними амбіціями, однак 22-23-річних проспектів аж достобіса.

Андреас Сков Ольсен (Брюгге), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт Франкфурт), Йонас Вінн (Вольфсбург), Олівер Крістенсен (Герта) і, звичайно, Міккель Дамсгорд (Брентфорд) готові наробити шуму на полях Катару. При цьому представник АПЛ уже виборов для себе місце під сонцем у команді Томаса Франка.

Орієнтовний склад збірної Данії (4-3-3)

Каспер Шмайхель (Ніцца) — Расмус Крістенсен (Лідс), Андреас Крістенсен (Барселона), Сімон К’єр (Мілан), Йоакім Мехле (Аталанта) — Томас Ділейні (Севілья), П’єр-Емерік Гойб’єрг (Тоттенгем), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед) — Андреас Сков Ольсен (Брюгге), Каспер Дольберг (Севілья), Міккель Дамсгор (Брентфорд).

Шанси на перемогу збірної Данії на ЧС-2022 у групі D — прогноз Football.ua: 2 місце

ТУНІС у рейтингу ФІФА

Станом на 10 листопада 2022 року збірна Тунісу посідає 30 місце у рейтингу ФІФА.

Шлях команди на ЧС-2022

Кваліфікаційний етап до мундіалю в Африці є багаторівневим, і можна тільки порадіти за Туніс стосовно того, що йому не доводиться через високий статус розпочинати аж із першого етапу турнірної сітки. А ось на другому кроці відбору "орли Карфагену" отримали в групу Екваторіальну Гвінею, Замбію та Мавританію, і перейшли до фінальної частини з єдиного можливого слоту — першого місця (13 очок за шість матчів, поразка від гвінейців та нічия з мавританцями). Далі на Туніс чекали представники Малі, мінімальна перемога за підсумком двох протистоянь та грандіозний скандал.

Туніс був останньою з команд, яким загрожувала дискваліфікація з мундіалю через суто політичні причини. "Втручання уряду країни в футболі справи" — із таким звинуваченням виступили в ФІФА стосовно місцевої федерації футболу після слів міністра молоді та спорту країни Камеля Дуґуїче, який заявив, що міністерство має повноваження "розпустити федеральне бюро" й озвучив заклики про перенесення національного чемпіонату та змін у календарі матчів. Тоді на відповідь Тунісу дали тиждень, однак після настання 4 листопада — крайнього строку — представники Африки не пішли шляхом Кенії та Зімбабве.

Товариські матчі Тунісу перед ЧС-2022

Виявляється, що в глобальному масштабі Ліга націй УЄФА є не таким уже й беззмістовним турніром, як нам увижається з європейської оптики. Збірна Тунісу, можливо, і хотіла б зібратись перед чемпіонатом світу бодай в якомусь складі виконавців, проте знайти суперників для проведення контрольних зустрічей так і не змогла. Ось і виходить, що лише два товариські матчі у вересні: проти Бразилії (1:5) та Коморських островів (1:0), склали всю програму другого півріччя для збірної Тунісу перед початком мундіалю.

Тренер: Жалел Кадрі (Туніс)

50-річний туніський спеціаліст лише в передостанній день січня цього року очолив національну збірну власної країни, і з тих пір провів на її чолі вісім матчів. Його призначення сталось на тлі вильоту "орлів Карфагену" з чвертьфіналу Кубку африканських націй від Буркіна-Фасо, після чого Туніс уже встиг розпочати новий відбірковий цикл до цього регіонального турніру в групі з Екваторіальною Гвінеєю, Лівією та Ботсваною.

Суперники ці за своїм рівнем точно не дозволять підготуватись до більш важливих протистоянь, тож від представників африканського континенту та їхнього головного тренера з досвідом роботи також і в країнах Ближнього Сходу ніхто не знає чого чекати.

Головна зірка: Ельє Скірі (Кельн)

Опорний 27-річний півзахисник німецького Кельна вже доволі впевнено почуває себе серед колектив "козлів", бо виступає за них уже третій рік. Його прогрес помічали ще під час гри за Монпельє, і згодом поступово цей виконавець перебрався до Бундесліги, де в цьому сезоні відіграв уже 21 матч, забивши один гол. Скірі наразі коштує 13 млн євро, згідно оцінок порталу Transfermarkt, і, як і більшість гравців збірної Тунісу, теоретично мав би можливість боротись за місце в складі команди Дідьє Дешама в цій групі, проте обрав більш вигідний для себе спортивний шлях

Капітан: Вахбі Хазрі (Монпельє)

Сформований 31-річний нападник зі значним досвідом виступів у Лізі 1 та англійській Прем’єр-лізі, проте той, який провів не надто вдалий минулий сезон, коли разом із Сент-Етьєном вилетів до другого дивізіону. Однак Монпельє вдало підібрав собі якісного нападника, який уже двічі розписався у воротах суперників "паладинів" у цьому сезоні та ще віддав один гольовий пас за 11 зіграних матчів. Дальній постріл та вибір позиції в атаці — дві головні риси як гравця на полі, проте й у роздягальні його авторитет перед партнерами є беззаперечним.

Молода надія: Ганнібал Межбрі (Бірмінгем)

Фанати англійського Манчестер Юнайтед добре усвідомлені щодо таланту 19-річного футболіста, який належить їхньому клубу, проте наразі виступає в Чемпіоншипі за Бірмінгем на умовах оренди. Коренастий, але швидкий, різкий та технічний — Ганнібал спокійно міг би грати за збірну Франції за правом місця народження, проте талант із Іврі-сюр-Сена вирішив пов’язати власну долю з африканською збірною, за яку в настільки юному віці встиг відіграти вже 18 матчів. На полі його легко буде відрізнити за пишною зачіскою, тож не проґавте за нагоди.

Орієнтовний склад збірної Тунісу (4-3-3)

Аймен Дамен (Сфаксьєн Сфакс) — Мохамед Дрегер (Люцерн), Монтассар Талбі (Лор’ян), Ділан Бронн (Салернітана), Мортада Бен Уаннес (Касимпаша) — Гілан Шаалелі (Есперанс Туніс), Ельє Скірі (Кельн), Аїсса Лайдуні (Ференцварош) — Аніс Слімане (Брондбю), Вахбі Хазрі (Монпельє), Юссеф Мсакні (Аль-Арабі Доха)

Шанси на перемогу збірної Тунісу на ЧС-2022 у групі D — прогноз Football.ua: 4 місце

АВСТРАЛІЯ у рейтингу ФІФА

Станом на 10 листопада 2022 року збірна Австралії посідає 38 місце у рейтингу ФІФА

Шлях команди на ЧС-2022

Свого часу австралійські футбольні очільники зробили ризиковий, проте в підсумку найбільш удалий із можливих крок — полишили виступи в локальній футбольній зоні заради більш суттєвої конкуренції з командами з Азії. Це мало позитивний вплив не одразу, проте з часом Австралія почала складати гідну конкуренцію місцевим колективам, і в підсумку є четвертою командою за рейтингом ФІФА на субконтиненті (після, прости Господи, Ірану, Японії та Північної Кореї).

І якщо щодо кваліфікації в Африці ми казали, буцімто вона є важкою за своєю схемою розіграшу зі своїми трьома етапами, то в Азії таких раундів відбору взагалі чотири. "Соккеруз" пропустили перший із них, а в другому з максимальним можливим здобутком завершили групу за участі Кувейта, Йорданії, Непалу та Китайського Тайбею (8 ігор — 24 очки).

На наступному кроці на австралійців очікували вже значно важчі випробування, бо секстет із ними, Саудівською Аравією, Японією, Оманом, Китаєм та В’єтнамом футболісти Ґрема Арнольда завершили лише на третій сходинці. За місцевими правилами це вивело представників іншої півкулі до стикового матчу плей-оф проти ОАЕ, після перемоги в якому (2:1) вони потім мали зіграти міжконтинентальне протистояння проти Перу, і зрештою опинились на мундіалі за рахунок серії пенальті.

Товариські матчі Австралії перед ЧС-2022

Улюблений суперник збірної Австралії — сусідня Нова Зеландія та два товариські матчі проти представників цієї країни — ось і все, на що могли "соккеруз" розраховувати під час підготовки до чемпіонату світу-2022 восени цього року (дві перемоги зі загальним рахунком 3:0), тоді як червень у них був зайнятий заключними матчами кваліфікації.

Тренер: Ґрем Арнольд (Австралія)

Щодо головного тренера збірної Австралії в європейських уболівальників інформації вкрай мало, бо Ґрем Арнольд у своїй професійній діяльності полишав межі рідної країни виключно для співпраці з японським Вегалта Сендай, назва якого навряд чи комусь щось могла сказати. На чолі національної команди цей 59-річний керманич перебуває з 2018 року, а до цього трохи попрацював із молодіжними складами, тож гарно знає внутрішню кухню колективу. Каже, що хотів би, аби його Австралія грала як англійський Ліверпуль Юргена Клоппа, проте з підбором виконавців усе ж таки потрібно буде зробити певні поступки щодо цього.

Головна зірка: Айдин Хрустич (Верона)

Склад збірної Австралії на прийдешньому турнірі є доволі цікавим ще й із тієї причини, що до вигуків прізвищ більшості виконавців уболівальники вже мали можливість звикнути під час перегляду різноманітних турнірів, проте одразу назвати голову зірку цього колективу буде дуже важко.

Якщо подивитись суто за питомою вагою останніх здобутків, то, напевно, 26-річний півзахисник Айдин Хрустич, який представляє італійську Верону, найбільш вигідно виділяється з-поміж інших. Перемога німецького Айнтрахта в минулорічному розіграші Ліги Європи УЄФА була доволі гучною, тож колишній гравець "орлів" радо приміряв на себе "золоті" медалі цього турніру.

Однак усього 90 хвилин в єврокубках аж ніяк не збільшили його трансферну вартість під час переїзду до складу "мастифів", які заплатили всього 500 тис. євро за гравця, який оцінювався на той час в усі 3 млн. У підсумку, п’ять матчів у новому сезоні, жодної результативної дії та пошкодження невизначеного ступеня важкості перед мундіалем. А тим часом кар’єра поступово минає, і хто його знає, коли ще випаде нагода талановитому футболісту зіграти на турнірі такого рівня.

Капітан: Метью Раян (Копенгаген)

Уболівальники лондонського Арсенала добре знайомі з основним голкіпером та лідером роздягальні збірної Австралії, бо той виступав за "канонірів" на правах оренди ще на початку минулого року, тоді як права на нього належали Брайтону. Поточний сезон 30-річний воротар розпочав уже в датському Копенгагені, із яким у матчах Ліги чемпіонів УЄФА вилетів з єврокубків, зігравши дві гри та тричі пропустивши від дортмундської Боруссії.

Кар’єрний шлях Метью дуже складний та неоднорідний. Він повсякчас вважався якісним голкіпером, проте постійно змінював клуби та ніде остаточно так і не закріпився. Брюгге, Валенсія, Генк, Реал Сосьєдад та вище згадані клуби — багато їх було в кар’єрі австралійського виконавця, проте на піку він перебував саме в Арсеналі. Може хоч у збірній, за яку вже відіграв 75 матчів за 10 років, віднайде свою вдачу.

Молода надія: Гаранг Куол (Сентрал Кост Марінерс)

Доволі віковий склад привезе до Катару Ярем Арнольд, і лише одному з його підопічних при цьому буде менше 23 років. Фанати англійської Прем’єр-ліги ще точно почують ім’я Гаранга Куола, який із початку 2023 року стане повноцінним центральним нападником Ньюкасла. За трансфер 18-річного вихідця з Південного Судану "сороки" заплатили скромні 350 тис. євро, проте, здається, зірвали непоганий куш, бо тільки за два матчі цього сезону в австралійській ліги прудкий юнак невеличкого зросту відзначився двома гольовими передачами.

Орієнтовний склад збірної Австралії (4-2-3-1)

Метью Раян (Копенгаген) — Натаніель Аткінсон (Гартс), Гаррі Суттар (Сток Сіті), Кай Роулс (Гартс), Азіз Бехіч (Данді) — Аарон Муй (Селтік), Джексон Ірвін (Санкт-Паулі) — Мартін Бойл (Гіберніан), Айдин Хрустич (Верона), Метью Лекіє (Мельбурн Сіті) — Джеймі Макларен (Мельбурн Сіті).

Шанси на перемогу збірної Австралії на ЧС-2022 у групі D — прогноз Football.ua: 1 місце

РОКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ D

Тур 1

22 листопада

15:00 Данія — Туніс

21:00 Франція — Австралія

Тур 2

26 листопада

12:00 Туніс — Австралія

18:00 Франція — Данія

Тур 3

30 листопада

17:00 Австралія — Данія

17:00 Туніс — Франція

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

Фаворитів у цій групі двоє й вони є доволі очевидними. Франція та Данія, як ми очікуємо, будуть вирішувати поміж собою долю перших двох рядків і, скоріше за все, виключно від того, хто переможе в очній зустрічі між цими командами в другому турі, буде залежати остаточне вирішення цього питання. Чинні чемпіони світу виглядають більш вірогідним переможцем квартету, проти датчани можуть учергове утнути щось таке, що потім тільки про них і будуть говорити в плані спортивних досягнень. Щодо Австралії та Тунісу ситуація виглядає безперспективною, проте, якщо хтось із них відбере очки в фаворитів, то одразу ж створить великий інформаційний привід.