Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 лютого.
Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 3 лютого:
Київське Динамо вперше на цьогорічних зимових зборах здобуло перемогу.
Український нападник Михайло Мудрик відверто не вразив у своєму першому матчі на Стемфорд Бридж.
Португальський форвард Кріштіану Роналду дебютним голом урятував Ан-Наср від поразки.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.