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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 7 квітня:

Михайла Мудрика визнано другим найгіршим новачком лондонського Челсі в поточному сезоні.

Міланському Інтеру знадобились одразу два футболісти англійського Манчестер Юнайтед.

Шведський нападник Златан Ібрагімович вирішив залишити Мілан наприкінці поточного сезону.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.