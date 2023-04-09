Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 8 квітня:
Мадридський Реал поступився Вільярреалу вдруге в сезоні Ла Ліги — каталонська Барселона може збільшити відрив до 15 очок.
Михайло Мудрик та Віталій Миколенко виходили на заміни в матчах Челсі та Евертона відповідно, але високих оцінок за виступи не отримали.
Щодо керівника УЄФА Александера Чеферіна розпочали розслідування стосовно можливої підробки документів.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.