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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 15 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 15 квітня:

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі проти Лестера забив 31 та 32 голи за сезон у АПЛ, завдяки чому повторив рекорд форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Гольовий пас нападника Михайла Мудрика не допоміг лондонському Челсі здобути очки в грі проти Брайтона.

Харківський Металіст та рівненський Верес зіграли внічию з сенсаційним рахунком — 5:5.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.