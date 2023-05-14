Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 13 травня:

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно домовився про працевлаштування в Челсі.

Київське Динамо втратило математичні шанси стати чемпіоном України.

Гольовий пас Віктора Циганкова допоміг Жироні зіграти внічию з Реалом Сосьєдад.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.