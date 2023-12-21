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Три дивізіони та багато матчів.

Після появи новини про те, що Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях, розмов у футболі тільки й про те, що це дало друге дихання проєкту Суперліги.

Не забарились і організатори цього турніру, опублікувавши повністю оновлений формат змагань, який мав урахувати всі побажання та застереження до першої версії проєкту.

Отже, маємо наступну пропозицію:

– турнір буде розраховано на 64 команди, які будуть розподілені на три ліги: Зіркову, Золоту (по 16 клубів) та Блакитну (32 клуби);

– жодних "постійних" членів змагань не передбачено;

– підвищення та пониження поміж лігами;

– клуби гратимуть по два матчі один проти одного (вдома та на виїзді) у групах по 8 команд, тобто матимуть щонайменше 14 матчів турніру на сезон;

– після групового етапу передбачена фаза плей-оф для визначення претендентів на підвищення та чемпіонів кожної з ліг;

– на перший розіграш команди будуть відібрані на основі індексу "критеріїв результативності";

– змагання будуть відкритими для всіх охочих;

– уболівальники зможуть безкоштовно дивитись матчі в прямому ефірі на новій стрімінговій платформі;

– клуби матимуть фіксований мінімальний дохід за участь у турнірі, а також платежі солідарності із збільшенням від року до року;

– матчі групового етапу проводитимуться з вересня по квітень;

– до плей-оф потрапляють по 4 команди з кожної групи (Зіркова та Золота ліги) та по 2 команди (Блакитна ліга);

– чвертьфінали та півфінали стадії плей-оф граються в два матчі, фінал — один матч на нейтральному полі;

– кожного сезону буде по одному чемпіону для кожної ліг;

– 2 найкращі команди Золотої ліги переходять у Зіркову, 2 найкращі з Блакитної — до Золотої. Система пониження класом — навпаки;

– із Блакитної ліги вилітатимуть до 20 команд одночасно, замість яких прибуватимуть нові, відповідно до "критеріїв результативності" з національних ліг;

– матчі гратимуться посеред тижня.

Найближчим часом очікується позиція інших національних ліг у відповідь на рішення суду.