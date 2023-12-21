Після появи новини про те, що Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях, розмов у футболі тільки й про те, що це дало друге дихання проєкту Суперліги.

Не забарились і організатори цього турніру, опублікувавши повністю оновлений формат змагань, який мав урахувати всі побажання та застереження до першої версії проєкту.

Отже, маємо наступну пропозицію:

– турнір буде розраховано на 64 команди, які будуть розподілені на три ліги: Зіркову, Золоту (по 16 клубів) та Блакитну (32 клуби);

жодних "постійних" членів змагань не передбачено;

підвищення та пониження поміж лігами;

– клуби гратимуть по два матчі один проти одного (вдома та на виїзді) у групах по 8 команд, тобто матимуть щонайменше 14 матчів турніру на сезон;

– після групового етапу передбачена фаза плей-оф для визначення претендентів на підвищення та чемпіонів кожної з ліг;

– на перший розіграш команди будуть відібрані на основі індексу "критеріїв результативності";

змагання будуть відкритими для всіх охочих;

– уболівальники зможуть безкоштовно дивитись матчі в прямому ефірі на новій стрімінговій платформі;

– клуби матимуть фіксований мінімальний дохід за участь у турнірі, а також платежі солідарності із збільшенням від року до року;

матчі групового етапу проводитимуться з вересня по квітень;

до плей-оф потрапляють по 4 команди з кожної групи (Зіркова та Золота ліги) та по 2 команди (Блакитна ліга);

чвертьфінали та півфінали стадії плей-оф граються в два матчі, фінал один матч на нейтральному полі;

– кожного сезону буде по одному чемпіону для кожної ліг;

2 найкращі команди Золотої ліги переходять у Зіркову, 2 найкращі з Блакитної — до Золотої. Система пониження класом — навпаки;

із Блакитної ліги вилітатимуть до 20 команд одночасно, замість яких прибуватимуть нові, відповідно до "критеріїв результативності" з національних ліг;

матчі гратимуться посеред тижня.

Найближчим часом очікується позиція інших національних ліг у відповідь на рішення суду.