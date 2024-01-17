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Football.ua розповідає все, що потрібно знати про проект європейської Суперліги.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про проект європейської Суперліги, яка раптово знову ожила.

Останні тижні до топів спортивних новин знову потрапила тема створення футбольної Суперліги.

За минулі два з половиною роки про неї всі вже встигли забути. Причиною такої актуалізації стало рішення Європейського суду у Люксембурзі від 21 грудня 2023 року. В ньому було зазначено: що УЄФА та ФІФА ставши на заваді створенню Суперліги, порушили антимонопольний закон про конкуренцію та свободу надання послуг. По суті, тим самим було наголошено, що тепер будь-який проєкт як альтернатива Лізі чемпіонів та іншим турнірам УЄФА є юридично легальним.

Саме тому Суперліга і повернулася до футбольного порядку денного. Ви на каналі Football.ua, і зараз ми з вами розберемось, що до чого.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про історію запорізького Металурга.