Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (18.03.2024 — 24.03.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
💭Зберігайте спокій, ще не всі мішки на кшталт усіляких Лестерів, Евертонів та Форестів отримали свої заслужені покарання.
💭Ганьба "лісникам"!
💭Опубліковано на правах реклами*
📰 ТІБО КУРТУА ЗАЛИШИВ ТРЕНУВАННЯ РЕАЛА У СЛЬОЗАХ ЧЕРЕЗ ЧЕРГОВУ ТРАВМУ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗНАДОБИЛАСЯ ОПЕРАЦІЯ.
💭Часом ми дуже добре знаємо, що таке вчасно публікувати новини:
👀👀👀
💭Зробимо вигляд, що під час написання цього коментаря не переслідувалося жодних власних інтересів.
💭Це просто коли не вистачило грошей на Судакова, а з порожніми руками додому повертатися не хочеться...
💭Радимо поквапитися, бо "каноніри" ось-ось можуть нарешті поставити крапку у цій чотирирічній трансферній сазі!
📰 ФОРВАРД ПСЖ ГОНСАЛУ РАМУШ ПРОКОМЕНТУВАВ СВОЮ ПОГАНУ ФОРМУ В ПОТОЧНІЙ КАМПАНІЇ: "Я ПРОБЛЮВАВ УВЕСЬ ГРУДЕНЬ".
💭Причин декілька, і вони очевидні:
📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЗБІРНОЇ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ САВО МІЛОШЕВИЧ ПЕРЕД МАТЧЕМ ВІДБОРУ НА ЄВРО-2024 ВИСЛОВИВСЯ ПРО ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: "НЕ СЛІДКУЮ ЗА ЦИМ".
📰 "Я НАГАДАЮ ЙОМУ ПРО ВІЙНУ", — ТАК ВІДРЕАГУВАВ КЕРМАНИЧ НАШОЇ ЗБІРНОЇ СЕРГІЙ РЕБРОВ НА СЛОВА КОЛЕГИ.
📰 У ПІДСУМКУ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЗДОБУЛА ВАЖКУ ВОЛЬОВУ ПЕРЕМОГУ НАД БіГ (2:1), КОЛИ РОМАН ЯРЕМЧУК ВІДЗНАЧИВСЯ ГОЛОМ НАПРИКІНЦІ МАТЧУ ПІСЛЯ ВИХОДУ НА ЗАМІНУ, А ПОТІМ ЩЕ Й АСИСТУВАВ АРТЕМУ ДОВБИКУ.
💭Лише маленька частина вашої палкої реакції:
📰 НАШЕ ОПИТУВАННЯ СЕРЕД ЧИТАЧІВ ЩОДО НАЙКРАЩОГО ГРАВЦЯ МАТЧУ В СКЛАДІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ БУЛО ЛИШЕ ФОРМАЛЬНІСТЮ:
💭Коротко і зрозуміло:
📰 РЕАЛ МАДРИД РОЗПОЧАВ ПЕРЕМОВИНИ З АНДРІЄМ ЛУНІНИМ ЩОДО НОВОГО КОНТРАКТУ.
💭Навіть найкращі інколи дають в штангу!
💭Після матчу з БіГ ми порахували, що їм так буде набагато дешевше, ніж покривати усім українським вболівальникам чеки за валідол та заспокійливе.