Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сергій Ребров відповів на питання про головного тренера суперників Саво Мілошевича.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував ставлення наставника Боснії і Герцеговини Саво Мілошевича до російських футболістів, який закликає допустити їх до міжнародних турнірів.

"Я не бачив цього інтерв'ю від Саво. Якщо він казав це, то так, я нагадаю йому про те, що у нас триває війна, ситуація така. Я цього не чув. Але якщо я побачу – я скажу, так. Але я вважаю, що для нас більш важливо підготуватись до цієї гри, ніж розмовляти про це", - сказав Ребров на передматчевій прес-конференції.

Додамо, що Мілошевич на своїй прес-конференції заявив наступне: "Наразі ситуація в Україні така, якою є. Я вважаю, що нам слід постаратися зосередитись лише на грі. Ситуація та проблеми в Україні – це їхні проблеми".

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.