Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "жовто-синіх" у минулому поєдинку відбору на Євро-2024.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України у гостях здобула непросту перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:1 та отримала можливість позмагатися за путівку до Німеччини у вирішальному раунді.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із боснійською збірною.

Нагадаємо, у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 збірна України зіграє проти Ісландії. Ця зустріч відбудеться у вівторок, 26 березня.