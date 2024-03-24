Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вирішуватиметься доля путівки на чемпіонат Європи-2024.

У вівторок, 26 березня, відбудеться матч фінального раунду плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 поміж збірними України та Ісландії.

Гра пройде у Вроцлаві на полі Тарчинські Арена, початок — о 21:45.

За кілька днів до протистояння організатори змагань оголосили перелік офіційних осіб, які обслуговуватимуть гру.

Цього разу це буде французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном, який є найбільш оплачуваним арбітром Ліги 1.

Допомагатимуть йому в ролі асистентів Ніколя Дано та Ерван Фінжан, четвертим арбітром працюватиме Франсуа Летесьє, а за VAR відповідатимуть Жером Брізар та Віллі Делажо.

41-річний Тюрпен із міста Уллен є дуже досвідченим рефері й тільки цього сезону вже встиг провести чотири матчі основного раунду Ліги чемпіонів та одну гру Ліги конференцій УЄФА.

Із Україною Тюрпен перетинався на рівні U-21 у сезоні-2010/11, коли ми поступились одноліткам із Німеччини (1:2) в товариській грі.

Національна збірна тим часом грала під його наглядом тричі — у кваліфікації на чемпіонат світу-2014 проти Молдови (0:0), на чемпіонат світу-2018 проти тієї-таки Ісландії (1:1), та на чемпіона Європи-2018/19 проти Португалії (0:0).

Та гра проти України була для ісландців єдиною за Тюрпена в ролі головного арбітра.