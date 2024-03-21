Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тут все зрозуміло.

Головний тренер збірної БіГ Саво Мілошевич прокоментував збройну агресію кацапії проти України. Цитує тренера ESPN.

"Я не стежу за цим, я ні за чим не стежу, моя увага буде зосереджена на футболі, на моїй команді. Це моя турбота і все. Я розумію ситуацію (саме так назвав війну в Україні Мілошевич) в Україні, звісно, ​​але ми можемо робити лише те, що в наших силах.

Я маю підготуватися якнайкраще. Я не збираюся зосереджуватись на речах, які від мене не залежать. Я не збираюся втрачати свою енергію, тому що енергія потрібна нам самим – мені, як тренеру, моєму штабу, а також гравцям.

Нам потрібно повністю зосередитись на грі. Україна, на мій погляд, безумовно входить до 10 чи 12 найкращих збірних Європи, тож нам буде дуже складно. Ми стара команда, можливо, навіть занадто стара, але ми маємо надії, тому що це всього одна гра, і ми граємо вдома", — сказав Мілошевич.