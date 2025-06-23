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Традиційна розважальна добірка найсмішніших перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! / 16.06-22.06.2025.

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 НОВАЧОК МАН СІТІ РАЯН ШЕРКІ ЗАЛЕТІВ У НОВИЙ КЛУБ ІЗ "ГЛЕЙЗЕРСЬКОЇ" ЗАЯВИ: "ХОЧУ ЗНИЩИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД".

💬 Віддамо належне Ірану та його стрімкому шляху до мирної країни.

📰 ПСЖ ЗНИЩИВ АТЛЕТІКО МАДРИД НА КЧМ-2025 ІЗ РАХУНКОМ 4:0.

📰 КЕРМАНИЧ РЕАЛА МАДРИД ХАБІ АЛОНСО ЗАЯВИВ ПРО СВОЇ ВИМОГИ ДЛЯ ГРАВЦІВ: "ТІ, ХТО НЕ БІГАТИМЕ І НЕ ВИКЛАДАТИМЕТЬСЯ, НЕ ГРАТИМУТЬ".

💬 Тобто для Луніна і з Алонсо нічого не зміниться?

📰 РЕАЛ МАДРИД ПРЕДСТАВИВ ТЕМНО-СИНЮ ВИЇЗНУ ФОРМУ НА СЕЗОН-2025/26. НОВУ ЕКІПІРОВКУ НАДИХНУЛИ "МАГІЧНІ НОЧІ" НА САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ.

💬 Колір футболки чи через "магічні ночі"?

📰 ЧЕЛСІ ТА ЛІВЕРПУЛЬ ВКЛЮЧИЛИСЬ В БОРОТЬБУ ЗА ІЛЛЮ ЗАБАРНОГО.

💬 Челсі вже начитався... Боелі досі шукає юзера з авою Вакарчука, щоб той повернув йому 70 млн євро.

📰 ДИНАМО ЗУСТРІНЕТЬСЯ З ПЕРЕМОЖЦЕМ ПАРИ ЖАЛЬГІРІС — ХАМРУН СПАРТАНС У ДРУГОМУ РАУНДІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.

💬 Динамо гратиме в Лізі чемпіонів тільки щоб виходило більше публікацій на вашому улюбленому спецпроєкті, та щоб ви мали більше можливостей ним насолодитися.

📰 ШАХТАР ЗІГРАЄ З БЕШИКТАШЕМ У ДРУГОМУ РАУНДІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІГИ ЄВРОПИ, ЯКЩО ПРОЙДЕ ІЛЬВЕС.

💬 Головне щоб фотографом був не фанат Фенербахче — у них фото ***ові виходять завжди.

📰 ЯРОШ ПРОДОВЖИВ КОНТРАКТ ІЗ ЛІВЕРПУЛЕМ І ПЕРЕЙШОВ В АЯКС НА ПРАВАХ ОРЕНДИ.

💬Це ми всі зрозуміли ще коли їхня контрабанда котиків із Промесом накрилась)

📰 ДОПІНГ-ПРОБА В МУДРИКА ВИЯВИЛАСЬ ПОЗИТИВНОЮ — THE ATHLETIC.

💬 Тепер сподіваємося на мозок адвокатів...

📰 КОУЛ ПАЛМЕР ВИСЛОВИВСЯ ПРО СИТУАЦІЮ ЗІ СВОЇМ НОВИМ 10-М НОМЕРОМ У ЧЕЛСІ, ЯКИЙ ДО ЦЬОГО НАЛЕЖАВ МУДРИКУ: "Я ПОКИ НЕ ГОВОРИВ З МІШОЮ З ЦЬОГО ПРИВОДУ, АЛЕ У ВІДПОВІДНИЙ МОМЕНТ ЗРОБЛЮ ЦЕ".

📰 ВАНЯ МІЛІНКОВИЧ-САВИЧ МАЄ ОДРАЗУ ДВІ КЛАУСУЛИ В КОНТРАКТІ З ТОРІНО.

💬 Барселона не ревнує, що в коментарі жодного слова про неї?

📰 В ІТАЛІЇ УХВАЛИЛИ ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ СУДДІВ: ЗА НАПАД ТЕПЕР ЗАГРОЖУЄ В’ЯЗНИЦЯ.

📰 ГОЛ САНТІ КАСОРЛИ ДОПОМІГ РЕАЛУ ОВ'ЄДО ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЛА ЛІГИ ПІСЛЯ 24-Х СЕЗОНІВ ПОЗА "ЕЛІТОЮ".

💬 Щирі вітання для легенди сайту! Дякуємо Реалу Ов'єдо за публікацію фото з незабутніми емоціями нашої редакції: