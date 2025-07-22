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Традиційна розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 07.07-13.07.2025.

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ЛУЇС ЕНРІКЕ СПРОВОКУВАВ БІЙКУ У ФІНАЛІ КЧС.

📰 ГРАВЦІ ЧЕЛСІ ОТРИМАЮТЬ ПО 350 ТИСЯЧ ФУНТІВ СТЕРЛІНГІВ БОНУСУ ЗА ПЕРЕМОГУ НА КЧС-2025.

📰 БЕНФІКА ЗАЦІКАВИЛАСЯ ЛІДЕРОМ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ.

📰 ВЛАХОВИЧ ПЕРЕЙШОВ ДО СПЕЦІЇ НА ПРАВАХ ОРЕНДИ.

📰 АРСЕНАЛ НАРЕШТІ ПІДСИЛИВ НАПАД РЕКОРДНИМ ТРАНСФЕРОМ ІЗ ЛІВЕРПУЛЯ.

📰 МОУРІНЬЮ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПОВЕДІНКУ НОВАЧКА КОМАНДИ ДУРАНА: "ЦЕ НЕПОВАГА".

📰 ЧЕЛСІ ПЛАНУЄ МАСОВИЙ РОЗПРОДАЖ ГРАВЦІВ ПЕРЕД НОВИМИ ПІДПИСАННЯМИ.

📰 50 ДНІВ ЛІТНЬОГО ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ МЮ: ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО, ЯКІ ТРУДНОЩІ ПОПЕРЕДУ ТА ДО ЧОГО ТУТ РИБОЛОВЛЯ.

📰 ПЛАТІНІ СТАВ ЖЕРТВОЮ ПОГРАБУВАННЯ У ВЛАСНОМУ БУДИНКУ.

📰 УСИК НОКАУТУВАВ ДЮБУА, ВТРЕТЄ СТАВШИ АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ.