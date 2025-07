Американський репер Снуп Догг стане співвласником валлійського клубу Свонсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 53-річний музикант найближчим часом приєднається до групи співвласників клубу, приєднавшись до Луки Модрича, Бретта Кравета та Джейсона Коена.

