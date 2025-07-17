Валлійський клуб отримає ще одного серйозного покровителя серед зірок.
Снуп Догг, скріншот
17 липня 2025, 20:17
Американський репер Снуп Догг стане співвласником валлійського клубу Свонсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 53-річний музикант найближчим часом приєднається до групи співвласників клубу, приєднавшись до Луки Модрича, Бретта Кравета та Джейсона Коена.
Зазначається, що 190 мільйонів підписників у соціальних мережах дадуть клубу новий рівень світової впізнаваності та посилять його медійний поступ.
За підсумками минулого сезону Свонсі посів 11 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.