Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Премьер-лиги.

Фаворитом матча, естественно, считается Ливерпуль, выигравший 22 из 23 матчей в нынешней Премьер-лиге. В Parimatch вероятность успеха "красных" оценивают в 1,33.

Куда выше коэффициент на ничью – 5,5. А шансы Вест Хэма на успех Parimatch и вовсе оценивает в 9,6.

Если вы верите в то, что Вест Хэм не забьет, вы можете поставить на это событие с коэффициентом 2,15, а если ожидаете шквала голов – то на "в первом тайме будет забито 5 и более голов" с коэффициентом 40.