Англия

Football.ua анонсирует матч 27-го тура АПЛ между Ливерпулем и Вест Хэмом.

Подопечные Юргена Клоппа на своем поле примут коллектив Дэвида Мойес.

Ливерпуль – Вест Хэм

24 февраля, 22:00, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи – Джонатан Мосс

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Закроет 27-й тур английской Премьер-лиги матч между Ливерпулем и Вест Хэмом. Подопечным Юргена Клоппа нужно лишь пять побед, чтобы официально оформить чемпионский титул. Игра против "молотобойцев" должна стать легкой прогулкой для "красных", учитываю игровую форму гостей.

Смена главного тренера особо не помогла Вест Хэму: дела при Дэвиде Мойесе идут не лучшим образом, а клуб находится в зоне вылета. Правда до 17-й строчки лишь один пункт, а в матче с Ливерпулем "молотобойцам" не светит ничего хорошего.

По-прежнему недоступен Андрей Ярмоленко – он хоть и приступил к тренировкам, но не готов играть. У Ливерпуля одна серьезная потеря – Джордан Хендерсон пропустит как минимум три недели, поэтому также не доступен на предстоящую игру.

В первом круге команды встречались между собой, и тогда победу добыл Ливерпуль – 2:0.

По версии букмекеров, Ливерпуль – фаворит встречи: победа "красных" оценивается коэффициентом 1,17, ничья – 8,30, а победа "молотобойцев" – 15,5.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Клайн, Хендерсон — Уилшир, Ярмоленко, Фредерикс

Под вопросом: Шакири — ...

Интересные факты:

Ливерпуль выиграл последние 20 домашних матчей в АПЛ.

В 10 из последних 11 встреч в чемпионате Англии "красные" не пропускали.

Вест Хэм проиграл последние четыре гостевые встречи в Премьер-лиге.

"Молотобойцы" пропускают как минимум два гола в последних четырех играх в АПЛ.

В 6 из 7 последних встреч в Премьер-лиге Ливерпуль забивает в ворота Вест Хэма минимум два гола.