Англия

Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Форест Эвангелос Маринакис не успел заразить никого из своих сотрудников.

После того, как стало известно, что владелец Ноттигем Форест и Олимпиакоса Эвангелос Маринакис заразился коронавирусом, все игроки и сотрудники обоих клубов прошли тесты на смертоносное заболевание.

Как и в случае с Олимпиакосом, в Ноттингем Форест зараженных выявлено не было — сообщил официальный сайт "лесников".

Ранее в Англии был отменен матч Манчестер Сити — Арсенал из-за того, что некоторые игроки «канониров» встречались с Маринакисом перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

За день до объявления о своей болезни Маринакис посетил матч Чемпионшипа между Ноттингем Форест и Миллуолом.

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