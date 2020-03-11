Накануне первого поединка 1/8 финала Лиги Европы против Вулверхэмптона Олимпиакос убедился в здоровье всех своих сотрудников.
Фото ФК Олимпиакос
11 марта 2020, 09:41
Перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против Вулверхэмптона все футболисты и сотрудники Олимпиакоса прошли тест на коронавирус, при этом ни одного инфицированного выявлено не было — сообщил официальный сайт греческого клуба.
По решению УЕФА матч Олимпиакос — Вулверхэмптон, запланированный на четверг, 12 марта (начало в 22:00 по киевскому времени), пройдет без зрителей.
В 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос выбил из турнира Арсенал.
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