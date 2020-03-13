Англия

Английская Премьер-лига и Английская футбольная лига Национальной лиге Англии не указ.

Несмотря на то, что в связи с рекомендациями правительства Великобритании и случаями заражения вирусом COVID-19 футболистов и тренеров во всех лигах Англии матчи отменены, Национальная лига, под патронатом которой проходят турниры в пятом и шестом по рангу дивизионах страны календарные поединки состоятся — сообщает ВВС.

Отложены лишь матчи Солихалл Мурс — Харрогейт Таун, Барроу — Рексхэм и Борехэм Вуд — Торкуэй Юнайтед из-за подозрений на коронавирус у футболистов некоторых из них.

В своем официальном пресс-релизе Национальная лига Англии заявила, что оценила все угрозы и четко следует рекомендациям правительства и министерства здравоохранения. А также, что все клубы поддержали это решение, за исключением Честерфилда.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.