Хавбек призывает сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.
Месут Озил, getty images
15 марта 2020, 17:21
Полузащитник Арсенала Месут Озил высказал свое мнение о ситуации вокруг отмены футбольных поединков из-за пандемии коронавируса.
"Футбол не имеет значения прямо сейчас. Здоровье и благополучие каждого человека гораздо важнее, чем все остальное. Ребята, примите все меры предосторожности, какие только можете — будьте внимательны ко всем, особенно к тем, кто подвергается высокому риску".
"Проходя через эту глобальную проблему, мы не должны забывать поблагодарить всех врачей, медсестер, ученых во всем мире, которые помогают предотвратить распространение этого вируса", — цитирует Озила Goal.
Напомним, в последнем матче Арсенала в английской Премьер-лиги хавбек совершил ассист впервые за год.