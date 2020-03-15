Англия

Хавбек призывает сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

Полузащитник Арсенала Месут Озил высказал свое мнение о ситуации вокруг отмены футбольных поединков из-за пандемии коронавируса.

"Футбол не имеет значения прямо сейчас. Здоровье и благополучие каждого человека гораздо важнее, чем все остальное. Ребята, примите все меры предосторожности, какие только можете — будьте внимательны ко всем, особенно к тем, кто подвергается высокому риску".

"Проходя через эту глобальную проблему, мы не должны забывать поблагодарить всех врачей, медсестер, ученых во всем мире, которые помогают предотвратить распространение этого вируса", — цитирует Озила Goal.

Напомним, в последнем матче Арсенала в английской Премьер-лиги хавбек совершил ассист впервые за год.