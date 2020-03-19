Англия

Состояние заразившегося коронавирусом главного тренера Арсенала Микеля Артеты значительно улучшилось.

Арсенал сообщил своим поклонникам, что состояние здоровья Микеля Артеты улучшилось.

"Все футболисты и тренеры изолированы у себя дома, в том числе и Артета, – говорится в официальном пресс-релизе клуба. – Микель чувствует себя намного лучше и полон оптимизма. Уже сейчас он обсуждает со своими помощниками планы на будущие матчи, общается с игроками".

В связи с пандемией коронавируса футбольные турниры в Англии приостановлены до 30 апреля.

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