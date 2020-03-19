Англия 19 марта 2020, 23:10 Артета идет на поправку Состояние заразившегося коронавирусом главного тренера Арсенала Микеля Артеты значительно улучшилось. Микель Артета, Getty Images 19 марта 2020, 23:10 Арсенал сообщил своим поклонникам, что состояние здоровья Микеля Артеты улучшилось. "Все футболисты и тренеры изолированы у себя дома, в том числе и Артета, – говорится в официальном пресс-релизе клуба. – Микель чувствует себя намного лучше и полон оптимизма. Уже сейчас он обсуждает со своими помощниками планы на будущие матчи, общается с игроками". В связи с пандемией коронавируса футбольные турниры в Англии приостановлены до 30 апреля. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Микель Артета Команды Арсенал Источники ФК Арсенал (Лондон) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте