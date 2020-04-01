Англия

Наставник и руководство Борнмута приняли решение с целью сохранить финансовую стабильность клуба.

Борнмут стал одним из европейских клубов и первой командой английской Премьер-лиги, которая решила пойти на сокращение заработных плат из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба "вишень", главный тренер Эдди Хоу, его помощник Джейсон Тиндалл и руководство Борнмута добровольно отказались от части своих окладов на неопределенный срок, пока ситуация в Великобритании не нормализуется.

Сделано это было для того, чтобы сохранить финансовую стабильность клуба и сохранить рабочие места для другого персонала, который был временно отстранен от своей работы по причине распространения COVID-19.

Стоит отметить, что о сокращении зарплат у футболистов Борнмута ничего не было сказано. Карантин же в Великобритании продлится как минимум до 31-го мая.

Напомним, ранее Барселона официально сократила зарплаты игрокам. Мадридский Реал, в свою очередь, хоть и не планировал идти на подобные меры, но в конечном итоге задумался о временном уменьшении зарплат своих игроков.

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