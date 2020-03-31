Испания

В ближайшее время руководство клуба начнет переговоры с футболистами и баскетболистами.

Флорентино Перес: "Не я такой, жизнь такая", Getty Images

Флорентино Перес: "Не я такой, жизнь такая", Getty Images

Реал рассматривает вариант со снижением зарплат игроков футбольной и баскетбольной команд клуба — сообщает El Pais.

Несмотря на уверения в том, что финансовое положение клуба стабильно, и идти на снижение зарплат нет необходимости, коммерческие потери, прежде всего сумм за права на телетрансляции, заставили Флорентино Переса передумать.

В ближайшее время планируется провести переговоры с игроками, чтобы "полюбовно" согласовать процент, на который будут снижены их зарплаты.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки Барселоны не хотели соглашаться на понижение зарплат, ссылаясь на то, что в Реале такого нет.

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