Англия

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед прокомментировал ситуацию с титулом АПЛ.

Петер Шмейхель считает, что Ливерпуль захочет становиться чемпионом Англии только благодаря победам на футбольном поле.

"Нельзя оспаривать то, что Ливерпуль заслужил титул. На сколько очков они впереди, на 25? Дело надо довести до конца. Ты должен выиграть трофей, чтобы говорить, что выиграл его", — приводит слова Шмейхеля Mirror.

В чемпионате Бельгии было принято решение отдать чемпионство Брюгге, как первой команде турнирной таблицы на данный момент.

"Не думаю, что на месте Ливерпуля я бы согласился на такое. Знаю, что это не одно и то же, но мы выиграли чемпионат Европы с Данией, хотя даже не отобрались на турнир, но из-за войны в Югославии приняли участие и в итоге победили. Это одно из главных достижений в моей жизни. Но мы играли, чтобы победить".

Президент УЕФА ранее заявил, что слабо представляет, как Ливерпуль может остаться без чемпионского титула.