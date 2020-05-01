Англия

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших полузащитниках Манчестер Юнайтед. Средняя линия — мотор команды. Очень важно иметь взрывных и трудолюбивых игроков на флангах, а также умных и неуступчивых в центре. Манчестер Юнайтед в разные периоды сверкал благодаря многим исполнителям, а потому выбор был непростым.

Напомним, были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Продолжаем составлять команду по схеме 4-4-2. Редакция остановила свой выбор на Райане Гиггзе, Джордже Бесте, Криштиану Роналду и Дэвиде Бекхэме в качестве фланговых полузащитников. В центре же предлагаем выбирать из Бобби Чарльтона, Пола Скоулза, Брайна Робсона и Роя Кина.

В предыдущем материале о манкунианцах вы можете прочитать про самых выдающихся голкиперов и защитников в истории клуба.

Фланговые полузащитники



Криштиану Роналду (292 матча, 118 голов)

Самым молодым и единственным еще играющим среди четырех игроков является Криштиану Роналду. Пускай в последние годы он вовсе и не фланговый игрок, но в составе "красных дьяволов" успел пофеерить именно справа в полузащите. Португалец пришел в команду в совсем юном возрасте и под присмотром сэра Алекса Фергюсона вырос в звезду экстра-класса.

Сумасшедшая скорость, отличные физические данные, небывалая техника и удара с любой точки поля - все это было в арсенала Криштиану времен Манчестер Юнайтед. За шесть лет в стане манкунианцев Роналду провел 292 поединка, отметившись 118 голами и 69 результативными передачами. Отличный показатель для игрока полузащиты.

Нахождение португальца в том составе гарантировало нестандартные решения, постоянную остроту с фланга и импульс всей команде. Харизматичность Криштиану тоже не оставалась в стороне. Роналду выиграл в составе Манчестер Юнайтед Золотой мяч, три чемпионства, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка Лиги, три Суперкубка Англии и много других титулов.

Райан Гиггз (963 матчей, 168 гол)

Наверное, одним из самых великих игроков в истории Манчестер Юнайтед еще многие годы будет Райан Гиггз. Валлийский полузащитник - ведущий представитель легендарного класса-92, который всю карьеру провел в Манчестер Юнайтед и уже даже успел попробовать себя в роли главного тренера "красных дьяволов".

Гиггз успел зацепить две успешных эпохи Манчестер Юнайтед, которые заканчивались победами в Лиге чемпионов, и из сезона в сезон был важнейшим игроком стартового состава. На счету валлийца 963 поединка, в которых он отметился 168 голами, 247 результативными передачами и ни разу не был удален с поля.

Как правило, полузащитник выступал в роли мотора команды, отличался огромным футбольным интеллектом и феноменально обращался с мячом. 13 чемпионств, две Лиги чемпионов, четыре Кубка Лиги, четыре Кубка Англии, Суперкубок УЕФА, девять Суперкубков Англии и несколько индивидуальных наград подвели итог 23-летней карьеры валлийца.

Дэвид Бекхэм (394 матчей, 85 голов)

Еще одним представителем класса-92 в этой четверке стал Дэвид Бекхэм. Англичанин, как и Криштиану Роналду,, на определенном отрезке карьеры сменил Олд Траффорд на Сантьяго Бернабеу. Бекхэм был с не самым простым характером. Наверное, все слышали историю про "знакомство" головы Дэвида с бутсой из рук Фергюсона.

Бекхэм до трансфера успел отыграть за Манчестер Юнайтед 8 лет, за которые провел 394 поединка, отметившись 85 голами и 98 результативными передачами. Пасы у англичанина и вправду были просто радиоуправляемые. Нельзя также не упомянуть и великолепное исполнение штрафных ударов — такого не было ни у кого.

Пускай англичанин и не застал вторую успешную эру сера Алекса Фергюсона, но он был одним из ключевых творцов первых успехов шотландца во главе Манчестер Юнайтед. За время выступлений за манкунианцев Бекхэм выиграл шесть чемпионских титулов, Лигу чемпионов, два Кубка Англии, четыре Суперкубка Англии и другие титулы.

Джордж Бест (470 матчей, 179 голов)

"Если бы я родился уродцем, поверьте, вы бы забыли о Пеле. Для вас существовал бы только Джордж Бест", — одно из многочисленных высказываний "Пятого Битла". Бест, как и некоторые другие легенды Манчестер Юнайтед, помимо выдающихся действий на футбольном поле, запомнился и своими поступкам вне его.

Североирландец начал играть за "красных дьяволов" при Мэтте Басби и вместе с Денисом Лоу и Бобби Чарльтоном был настоящей ударной силой той команды. Техника, координация и полная уверенность в своих силах — первые качества, которые стоит выделить в Бесте. Да с такой фамилией просто невозможно плохо играть в футбол!

Джордж провел за Манчестер Юнайтед 470 поединков, в которых отметился 179 голами. Трофейный зал североирландца явно мог быть и повнушительнее, Бест ограничился двумя чемпионствами, двумя Суперкубками Англии, Лигой чемпионов, Кубком Англии и Золотым мячом 1968 года. Бест, определенно, чудил за пределами поля, но всем сердцем любил игру.

Редакция Football.ua считает, что место на флангах полузащиты Манчестер Юнайтед в символической сборной займут Джордж Бест и Райан Гиггз. По нашему мнению, вклад Райна Гиггза и Джорджа Беста в историю клуба значительно больше, чем ушедших в Реал Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма.

Кто по мнению наших читателей должен составить пару фланговых полузащитников в легендарном составе?

Центральные полузащитники



Бобби Чарльтон (758 матчей, 249 голов)

Бобби Чарльтон был в составе легендарной троицы с Джорджем Бестом и Денисом Лоу, которая под руководством Мэтта Басби засияла на всю Европу, но перед этим полузащитника ждали не самые простые времена. Чарльтон пережил мюнхенскую катастрофу в 1958 году и вскоре стал одним из главных творцов победы сборной Англии на чемпионате Европы, который принес ему Золотой мяч.

Техничный и маневренный Чарльтон играл на позиции центрального атакующего полузащитника с периодическими смещениями на левый фланг. Шикарное видение поля, чувство ситуации и меткие удары позволяли ему много лет быть лидером и капитаном "красных дьяволов". Бобби Чарльтон за свою карьеру провел 758 поединков в футболке Манчестер Юнайтед, забив 249 голов.

Триумфом в клубной карьере Чарльтона стала победа в Кубке европейских чемпионов. Финальный поединок проходил на Уэмбли против Бенфики. Тогда полузащитник забил два гола, а Манчестер Юнайтед победил со счетом 4:1. Чарльтон, однозначно, один из самых великих в истории "красных дьяволов" и сборной Англии.

Брайн Робсон (461 матч, 99 голов)

Брайан Робсон пришел в Манчестер Юнайтед за рекордные на тот момент 1,5 миллиона фунтов в 1981 году. Хоть полузащитник и действовал в центре поля, но за ним на многие годы закрепился седьмой номер, который, как правило, доставался фланговым игрокам. Тем не менее, англичанин отличался неплохой результативностью — 99 голов в 461 матче.

Робсону однозначно не повезло с эпохой, в которую он оказался в Манчестер Юнайтед. Во время своего расцвета полузащитник не был окружен равноценными партнерами и, возможно, был единственным исполнителем экстра-класса того состава, а потому не смог завоевать множество трофеев, подобно другим легендам команды.

Два чемпионства и два Суперкубка Англии пришлись уже на закат карьеры, а до этого удалось завоевать всего лишь три Кубка Лиги, Кубок Англии и Кубок обладателей кубков. Робсон застал лишь начало карьеры сэра Алекса Фергюсона, а потому не смог "доукомплектоваться" большим количеством трофеев.

Рой Кин (480 матчей, 51 гол)

Рой Кин смог заявить о себе благодаря успешным выступлениям за Ноттингем Форест, после чего получил приглашение от Манчестер Юнайтед. При имени полузащитника первым в голову приходит цепной пес, который просто-таки выгрызает мяч с ногами. Ирландец никогда не чурался грязной игры и грубых нарушений правил.

Кин был очень мобилен и универсален и стал одним из самых важных звеньев команды, в которую влились молодые игроки из класса-92. Чтобы оценить влияние ирландца на игру достаточно вспомнить сезон 1997/98 года, когда Кин получил травму крестообразных связок, упав после контакта с Альфом-Инге Холандом — отцом Эрлинга, который успел высказаться лежащему Кину.

После того случая Манчестер Юнайтед растерял одиннадцать очков преимущества над Арсеналом и упустил чемпионство. Если все еще есть сомнения относительно жесткости ирландца, то он о поступке Холанда не забыл и, в прямом смысле, завершил его карьеру.

Ирландец провел 480 поединков в футболке "красных дьяволов", забив 51 гол. За свою карьеру в Манчестер Юнайтед Кин выиграл семь чемпионств, четыре Кубка Англии, четыре Суперкубка Англии и Лигу чемпионов.

Пол Скоулз (718 матчей, 155 голов)

Самым молодым легендарным представителем средней линии "красных дьяволов" видится Пол Скоулз. Вклад "рыжего принца" в игру всегда был огромен, но он не запомнился громкими фразами, грязными поступками или удивительными лидерскими качествами. Скоулз был одним из самых умных игроков своего времени.

Понятно, что услышать похвалу и дифирамбы от своих партнеров можно даже не за самую выдающуюся игру (Бензема не даст соврать), но только посмотрите, как о Скоулзе отзывались соперники.

"Мой сильнейший соперник? Скоулз из Манчестера. Он – самый совершенный полузащитник", — Зинедин Зидан.

"Лучшим центральным полузащитником последних 15-ти или 20-ти лет является Пол Скоулз – он самый совершенный, самый укомплектованный из всех игроков средней линии", — Хави.

"Игрок Премьер Лиги, которым я восхищаюсь больше всего? Легко – это Скоулз", — Патрик Вийера.

"Я не могу понять, по какой причине Пол Скоулз ни разу не получал звание лучшего игрока года. Он должен был выиграть эту награду еще давным давно. Может причина кроется в том, что он не ищет известности, как это делают некоторые другие "звезды"?" — Тьерри Анри.

Совершенный, но не раскрученный, а потому не получивший заслуженного признания от болельщиков. "Рыжий принц" завершал карьеру, но сэр Алекс Фергюсон попросил его вернуться и Скоулз провел еще 1,5 сезона. За 718 матчей Пол отметился 155 голами и 73 результативными передачами, выиграв при этом 11 чемпионств, две Лиги чемпионов, пять Суперкубков Англии, четыре Кубка Англии и три Кубка Лиги.

Редакция Football.ua считает, что место в центре полузащиты Манчестер Юнайтед в символической сборной займут Бобби Чарльтон и Пол Скоулз. Кандидатура Чарльтона была бы одной из первых при выборе самого легендарного игрока в истории клуба. Брайан Робсон выступал в не самый лучший период "красных дьяволов" и не смог так ярко вписать свое имя в историю. Рой Кин был настоящим лидером и капитаном, который иногда отмечался не лучшими поступками, которые не "красят". Второе место в центре поля отдали Полу Скоулзу, который мог остаться незамеченным, но был невероятно одаренным футболистом.

Кто по мнению наших читателей должен составить пару центральных полузащитников в легендарном составе?

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