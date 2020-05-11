Англия

Капитан "красных дьяволов" лестно высказался о своем 22-летнем одноклубнике и партнере по сборной Англии.

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр назвал имя самого талантливого футболиста, с которым он играл в одной команде за всю свою карьеру. Выбор англичанина пал на форварда Маркуса Рашфорда.

"Я думаю, каждый клуб должен иметь капитана, на которого может положиться, но клубы также должны разделять бремя лидерства на группу игроков. Маркус находится в этой группе. Он сражается в каждом матче. Сейчас он получил тяжелую травму, но он изо всех сил пытается вернуться. В целом, он очень редко пропускает игры".

"Маркус всегда хочет преуспеть во всех сферах жизнь. Вы можете это увидеть везде — как на поле, так и за его пределами. Он отлично справляется со своей благотворительной деятельностью, что приятно видеть. Как я уже сказал, Рашфорд удивил меня на футбольном поле. Он самый талантливый футболист, с которым я когда-либо играл", — приводит слова Магуайра официальный сайт МЮ.

Напомним, Гарри Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед прошлым летом, но уже успел стать капитаном команды. Ранее ESPN включил его в ТОП-10 лучших трансферов чемпионата Англии в сезоне-2019/20.

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