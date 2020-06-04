Англия

Лондонцы воспользовались возможность для бизнеса в Англии.

Тоттенхэм принял решение прибегнуть к государственной программе финансирования, сообщает официальный сайт "шпор".

Клуб ожидает, что ввиду пандемии коронавируса не дополучит порядка 200 миллионов фунтов в период до июня 2021 года.

В связи с этим, Тоттенхэм взял кредит в банке на сумму 175 миллионов фунтов. Подобная возможность предоставляется государством в рамках поддержки бизнеса.

Отметим, что средства не будут использоваться для приобретений на трансферном рынке. Клуб пустит их на финансовую гибкость и дополнительный оборотный капитал.

Напомним, что ранее на подобный шаг решился и Ливерпуль, но из-за реакции общественности отказался от участия программе кредитования.