Англия

Football.ua анонсирует матч 32-го тура английской Премьер-лиги между "молотобойцами" и "синими".

Подопечные Дэвида Мойеса на своем поле примут коллектив Фрэнка Лампарда.

Вест Хэм – Челси

1 июля, 22:15, стадион Олимпийский, Лондон. Арбитр встречи – Мартин Аткинсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

После рестарта сезона Челси выглядит достаточно убедительно: коллектив Фрэнка Лампарда обыграл Астон Виллу, справился с Манчестер Сити и вышел в полуфинал Кубка Англии, одолев Лестер. После того, как карантин ослабили, английский специалист дал интервью, в котором сказал, что у него было много времени пересмотреть матчи и сделать аналитику, которую ему было бы невозможно делать во время сезона из-за насыщенного календаря.

Вероятно, Лампард сумел еще детальнее изучить игру своей команды, что вылилось в результаты. До приостановки сезона "синие" выглядели неплохо, однако очень часто не могли "закрыть игру", из-за чего потеряли множество очков.

Что касается Вест Хэма, то коллектив Дэвида Мойеса борется за выживание. И пока не лучшим образом, хоть клуб и идет на 17-й строчке, но опережает Борнмут лишь по разнице забитых и пропущенных голов.

Сложно сказать, за счет чего Вест Хэм собирается остаться в АПЛ, но, глядя на конкурентов, дела у них не лучше. Интересно будет понаблюдать, получит ли время на поле украинец Андрей Ярмоленко.

Напомним, что матч первого круга завершился выездной победой "молотобойцев" (1:0).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Снодграсс — Томори

Под вопросом: Алле, Масуаку – Хадсон-Одои, Кристенсен, Пулишич

Интересные факты:

В последних трех играх в Премьер-лиге Вест Хэм не забивал.

"Молотобойцы" уступили в 5 из последних 6 игр в чемпионате Англии.

Челси победил в последних трех играх в АПЛ.

В последних пяти играх Челси забивает как минимум два гола.