Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Англии.

В рамках поединка 32-го тура чемпионата Англии Челси на выезде померится силами с Вест Хэмом.

Предпочтение в этой лондонской дуэли букмекеры отдают "синим". Так, компания Parimatch дает на победу команды Лампарда коэффициент 1,53.

Успех Вест Хэма оценен в 6,50. Ничейный же результат представлен коэффициентом 4,40.

Отметим, что в поединке первого круга английской Премьер-лиги на Стэмфорд Бридж победу одержали "молотобойцы", одолев Челси со счетом 1:0.

Матч Вест Хэм — Челси состоится в среду, первого июля, в 22:15 по киевскому времени.