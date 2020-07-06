Football.ua собрал комментарии британских журналистов и болельщиков на результативную ошибку Александра Зинченко в игре против Саутгемптона.
Александр Зинченко, getty images
06 июля 2020, 16:00
Накануне в английской Премьер-лиге состоялся поединок 33-го тура между Саутгемптоном и Манчестер Сити. Игра неожиданно завершилась минимальной победой "святых" благодаря единственному голу Че Адамса на 16-й минуте поединка.
Главным виновником этого гола стал украинский защитник Сити Александр Зинченко - он получил передачу в центре поля, однако соперник выбил мяч из-под его ног, после чего тот отскочил к Че Адамсу. Тот быстро сориентировался и пробил практически с центра поля точно над головой Эдерсона. Кстати, этот гол Че Адамса забит с самой дальней дистанции в текущем сезоне.
После матча Зинченко извинился за свою ошибку: "Прошу прощения у всей команды и болельщиков Манчестер Сити. Такие ошибки неприемлемы". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не стал обвинять Александра в поражении — менеджер считает, что проблема не в ошибках, а в нереализации моментов.
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Английская пресса, само собой, не обошла стороной оплошность Зинченко, но "всех собак" на украинца вешать не стала. Издание BBC пишет следующее:
"Ошибка Зинченко — типичный пример потери концентрации. Такие ошибки дорого обошлись Ман Сити в этом сезоне. Несмотря на это, у "горожан" было очень много шансов перевернуть игру в свою пользу — они нанесли целых 26 ударов по воротам".
Manchester Evening News считает Зинченко вместе с Фернандиньо худшими игроками Сити в этом поединке (по пять баллов из десяти). Издание пишет следующее:
"Зинченко потерял мяч и это стоило команде пропущенного гола. После этого он не стал играть лучше и терял мяч в других моментах. После перерыва действовал лучше, ему было проще играть на половине поля Саутгемптона, но с такой игрой Менди ему не вытеснить".
Фанаты Ман Сити в твиттере были менее благосклонны к Зинченко и не на шутку его раскритиковали.
"Если у вас хватит смелости обвинить в голе Эдерсона, даже не тратьте мое время. Зинченко — самый большой лентяй и находится в Сити только потому, что любит клуб. Он не достаточно хорош для Манчестер Сити".
В комментарии к этому посту пришли многие пользователи:
"Что Зинченко пытался сделать? Это точно не ошибка Эдерсона. Наши левые защитники всегда нас подводят".
"В его голове тот факт, что он играет за Ман Сити. Если бы у нас не было проблем, его бы отдали в аренду обратно в Украину".
А вот такие обвинения прилетели Александру от другого пользователя:
Зинченко в этом сезоне:
- Привел к травме Ляпорта.
- Стал виновником поражения от Тоттенхэма.
- Стал виновником поражения от Челси.
- Стал виновником поражения от Саутгемптона.
- Отвратительно играл против Норвича.
- Стал виновником поражения от МЮ.
Но Зинченко хороший футболист.
Само собой, дальше слов дело не пошло.
А вот так забавно один из пользователей прокомментировал игру Зинченко за Сити с момента его прихода из Уфы, прикрепив комментарий Дженнаро Гаттузо:
"Иногда — хорошо, иногда — дерьмо".
А здесь уже призыв к кардинальным мерам — "Зинченко нужно продавать как можно скорее".