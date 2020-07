Накануне в английской Премьер-лиге состоялся поединок 33-го тура между Саутгемптоном и Манчестер Сити. Игра неожиданно завершилась минимальной победой "святых" благодаря единственному голу Че Адамса на 16-й минуте поединка.

Главным виновником этого гола стал украинский защитник Сити Александр Зинченко - он получил передачу в центре поля, однако соперник выбил мяч из-под его ног, после чего тот отскочил к Че Адамсу. Тот быстро сориентировался и пробил практически с центра поля точно над головой Эдерсона. Кстати, этот гол Че Адамса забит с самой дальней дистанции в текущем сезоне.

После матча Зинченко извинился за свою ошибку: "Прошу прощения у всей команды и болельщиков Манчестер Сити. Такие ошибки неприемлемы". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не стал обвинять Александра в поражении — менеджер считает, что проблема не в ошибках, а в нереализации моментов.

Английская пресса, само собой, не обошла стороной оплошность Зинченко, но "всех собак" на украинца вешать не стала. Издание BBC пишет следующее:

"Ошибка Зинченко — типичный пример потери концентрации. Такие ошибки дорого обошлись Ман Сити в этом сезоне. Несмотря на это, у "горожан" было очень много шансов перевернуть игру в свою пользу — они нанесли целых 26 ударов по воротам".

Manchester Evening News считает Зинченко вместе с Фернандиньо худшими игроками Сити в этом поединке (по пять баллов из десяти). Издание пишет следующее:

"Зинченко потерял мяч и это стоило команде пропущенного гола. После этого он не стал играть лучше и терял мяч в других моментах. После перерыва действовал лучше, ему было проще играть на половине поля Саутгемптона, но с такой игрой Менди ему не вытеснить".

Фанаты Ман Сити в твиттере были менее благосклонны к Зинченко и не на шутку его раскритиковали.

"Если у вас хватит смелости обвинить в голе Эдерсона, даже не тратьте мое время. Зинченко — самый большой лентяй и находится в Сити только потому, что любит клуб. Он не достаточно хорош для Манчестер Сити".

If you have the audacity to blame Ederson for that get off my timeline.



Zinchenko is the biggest bum and is only at the club because he loves the club. He’s not good enough for Manchester City