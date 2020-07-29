Англия

Англичане определились с дизайном на будущий розыгрыш.

Официальный Twitter английской Премьер-лиги представил мяч, которым команды будут играть в будущем сезоне чемпионата.

Мяч был разработан компанией Nike, которая в очередной раз стала дизайнером игрового снаряда, а слоганом стан "Темп, точность и взрывоопасность".

Ранее сообщалось, что целый ряд клубов из английской Премьер-лиги просил не давать отсрочку Манчестер Сити в праве играть в еврокубках.

Также Вулверхэмптон презентовал новый комплект формы, в котором будет выступать в будущем сезоне.