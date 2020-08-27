Англия

Игроки первой команды Челси вернулись из отпуска с COVID-19.

Подготовка Челси к новому сезону началась с того, что четыре игрока первой команды сдали положительные тесты на коронавирус — сообщает Sky Sports.

Имена заболевших держатся в тайне, хотя различные британские издания считают, что это Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич и Фикайо Томори, отдыхавшие вместе в Греции.

Все игроки с положительным результатом теста на коронавирус находятся на самоизоляции.

Челси должен стартовать в новом сезоне 14 сентября выездным матчем против Брайтона.