Football.ua анонсирует матч второго тура АПЛ между Арсеналом и Вест Хэмом.
Арсенал - Вест Хэм, Getty Images
19 сентября 2020, 09:35
Коллектив Микеля Артеты в лондонском дерби примет подопечных Дэвида Мойеса.
Арсенал — Вест Хэм
19 сентября, 22:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи — Майкл Оливер
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Для Арсенала первый тур чемпионата Англии задался на славу — подопечные Микеля Артеты без особых сложностей разобрались с Фулхэмом, который только-только получил повышение в классе.
Что касается Вест Хэма, то ситуация противоположная: "молотобойцы" без шансов уступили Ньюкаслу, и коллектив Дэвида Мойеса смело можно называть одним из фаворитов на вылет из АПЛ по итогам сезона. Дело в том, что у Вест Хэма нет денег на трансферы, в результате чего клуб должен Айнтрахту 5,2 миллиона фунтов за переход Себастьяна Алле. Но и это не все — "молотобойцам" пришлось продать своего воспитанника Грейди Диангана. Недовольство его уходом выразил публично капитан Марк Нобл, которого поддержали и Артур Масуаку с Джеком Уилширом.
Арсенал продолжает свою деятельность на трансферном рынке, и если клубу удастся заполучить Томаса Партея или Уссема Ауара, то за "канонирами" будет крайне интересно следить в этом сезоне.
По версии букмекеров, Арсенал — фаворит встречи: победа "канониров" оценивается коэффициентом 1,52, ничья — 4,50, а победа "молотобойцев" — 6,30.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Чеймберс, Мартинелли, Мари, Мустафи, Давид Луис, Смит-Роу — ...
Под вопросом: Папастатопулос, Джака — Уилшир.
прогноз 3:0