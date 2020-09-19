Англия

Football.ua анонсирует матч второго тура АПЛ между Арсеналом и Вест Хэмом.

Коллектив Микеля Артеты в лондонском дерби примет подопечных Дэвида Мойеса.

Арсенал — Вест Хэм

19 сентября, 22:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи — Майкл Оливер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Для Арсенала первый тур чемпионата Англии задался на славу — подопечные Микеля Артеты без особых сложностей разобрались с Фулхэмом, который только-только получил повышение в классе.

Что касается Вест Хэма, то ситуация противоположная: "молотобойцы" без шансов уступили Ньюкаслу, и коллектив Дэвида Мойеса смело можно называть одним из фаворитов на вылет из АПЛ по итогам сезона. Дело в том, что у Вест Хэма нет денег на трансферы, в результате чего клуб должен Айнтрахту 5,2 миллиона фунтов за переход Себастьяна Алле. Но и это не все — "молотобойцам" пришлось продать своего воспитанника Грейди Диангана. Недовольство его уходом выразил публично капитан Марк Нобл, которого поддержали и Артур Масуаку с Джеком Уилширом.

Арсенал продолжает свою деятельность на трансферном рынке, и если клубу удастся заполучить Томаса Партея или Уссема Ауара, то за "канонирами" будет крайне интересно следить в этом сезоне.

По версии букмекеров, Арсенал — фаворит встречи: победа "канониров" оценивается коэффициентом 1,52, ничья — 4,50, а победа "молотобойцев" — 6,30.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Чеймберс, Мартинелли, Мари, Мустафи, Давид Луис, Смит-Роу — ...

Под вопросом: Папастатопулос, Джака — Уилшир.