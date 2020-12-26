Англия

Арсенал объяснил отсутствие своих игроков в матче против Челси.

На матч 15-го тура чемпионата Англии в заявку не попали Габриэль, Давид Луис и Виллиан. Незадолго до начала поединка против Челси официальный Твиттер Арсенала прояснил ситуацию.

У Габриэля был близкий контакт с больным коронавирусом, поэтому он для профилактики отправлен в изоляцию. Возможно, он пропустит до трех матчей.

А вот Давид Луис и Виллиан просто почувствовали легкое недомогание, хотя их тесты были негативные. Стоит отметить, что оба они — бывшие игроки Челси...

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