Англия

Наставник "ирисок" высказался о форварде своего клуба.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с нападающим Мойзе Кином, выступающим за ПСЖ на правах аренды.

"Я не должен уговаривать Кина остаться в Эвертоне. Всё прописано в договоре. Он выступает на правах аренды и должен вернуться в клуб.

Если ПСЖ хочет оставить его у себя, то должен начать переговоры. Мы открыты к этому. Но если ничего не случится, то в следующем сезоне он вновь будет игроком Эвертона, очень важным игроком", — приводит слова итальянского специалиста Goal.

Текущее соглашение итальянца с "ирисками" рассчитано до 2024 года, а аренда в ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что агент форварда Мино Райола собирается летом сменить Мойзе Кину клубную прописку.