Англия

Капитан "шпор" высказался о положении дел внутри клуба.

Голкипер Тоттенхэм Уго Льорис объяснил своё высказывание о позорном вылете своей команды команды из Лиги Европы от Динамо Загреб.

После провального поединка голкипер сказал: "Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал".

"Я слышал резкую реакцию на мои слова, но мне не нужно обращать внимание на комментарии. Как капитан я несу ответственность, когда выступаю перед камерой после столь большой неудачи.

Мы все говорили, что ставим перед собой цель завоевать трофей. Поражение от загребского Динамо — это то, что принять невозможно. Дело не в нехватке уважения. Дело в стандартах клуба и победных амбициях. После такого провала, когда мы выиграли первый матч 2:0…

Я просто сделал честное заявление. Я хочу, чтобы мы разделили ответственность. Я первый, кого стоит винить. Но дело не только во мне. Дело и в других игроках, в тренере, тренерском штабе, в клубе", — приводит слова француза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Войцех Щесны попал в сферу интересов Тоттенхэма.