Англия

Функционер — большой поклонник стиля игры коуча.

Президент лондонского Челси Роман Абрамович является большим поклонником стиля игры, который проповедует испанский специалист Пеп Гвардиола.

По информации издания The Athletic, функционер аж шесть раз предлагал Гвардиоле возглавить "пенсионеров", но получал отказы.

Впервые предложение поступило еще в 2010 году. В клубе раздумывали над увольнением Карло Анчелотти, но получили отказ от испанца. Второй раз с Гвардиолой связались уже после увольнения Анчелотти.

Когда в 2012 году Андре Вилаш-Боаш покинул пост главного тренера лондонцев, с Пепом снова вышли на связь.

Далее в межсезонье, перед самым стартом сезона-2012/13, после провального сезона, и уже в 2016 году. Тогда от работы в клубе отстранили Жозе Моуриньо, но Пеп снова не согласился.

Все дело в том, что испанец не в восторге от политики клуба к назначениям и увольнениям тренеров. Такой подход чужд специалисту. К слову, канитель со сменой тренеров в Челси продолжается и по сей день.