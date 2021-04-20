Англия

Капитан мерсисайдской команды хочет обсудить новость о создании Суперлиги.

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон созвал всех капитанов клубов английской Премьер-лиги, сообщает журналист Майк Киган.

Источник утверждает, что полузащитник хочет обсудить с остальными новости о создании Суперлиги.

Футболисты также хотят подготовиться к вопросам журналистов, которые ожидают их до и после матчей уже в эти выходные.

Отметим, что из чемпионата Англии в Суперлиге собираются участвовать Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси, Арсенал.

Напомним, что ранее АПЛ выступила с официальным заявлением по поводу Суперлиги.