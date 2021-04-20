Испания

Главный тренер Реала отказался комментировать участие "бланкос" в Суперлиге.

Зинедин Зидан заявил, что он никоим образом не связан с созданием Суперлиги и толком о ней не знает.

"Все вопросы о Суперлиге — к президенту, заявил тренер Реала на предматчевой пресс-конференции накануне матча 31-го тура чемпионата Испании против Кадиса. – Я здесь, чтобы поговорить об очередной игре".

"Я не собираюсь сейчас делиться своим мнением о Суперлиге. Могу только сказать, что никоим образом не участвовал в ее обсуждении. Хотите — верьте, хотите — нет, но это правда".

"Что касается санкций, которыми угрожают участникам Суперлиги, то мы их не обсуждали. Вообще стараемся не говорить на эту тему".

Матч Кадис — Реал состоится в среду, 21 апреля. Начало в 23:00 по киевскому времени.

Ранее свой взгляд на Суперлигу изложил ее президент, а по совместительству президент Реала Флорентино Перес.