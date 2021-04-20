Футболисты разместили обращение в своих социальных сетях.
Милнер и Хендерсон, getty images
20 апреля 2021, 23:56
На фоне обилия информации о выходе команд из Суперлиги, а также о перестановках на руководящих должностях ведущих клубов, что наталкивает на мысль о том, что новообразованный турнир терпит крах, свою позицию высказали игроки Ливерпуля.
Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Трент Александер-Арнольд и другие игроки "красных" опубликовали в своих твиттер-аккаунтах изображение с текстом:
"Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.
Наша приверженность клубу и его болельщикам является абсолютной и не ставится под сомнение.
You’ll Never Walk Alone".
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Челси и Манчестер Сити вышли из Суперлиги.