Англия

Футболисты разместили обращение в своих социальных сетях.

На фоне обилия информации о выходе команд из Суперлиги, а также о перестановках на руководящих должностях ведущих клубов, что наталкивает на мысль о том, что новообразованный турнир терпит крах, свою позицию высказали игроки Ливерпуля.

Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Трент Александер-Арнольд и другие игроки "красных" опубликовали в своих твиттер-аккаунтах изображение с текстом:

"Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.

Наша приверженность клубу и его болельщикам является абсолютной и не ставится под сомнение.

You’ll Never Walk Alone".

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Челси и Манчестер Сити вышли из Суперлиги.