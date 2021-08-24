Англия

Форвард отметился в воротах Вест Хэма.

В рамках второго тура АПЛ Вест Хэм дома обыграл Лестер со счетом 4:1.

В составе "молотобойцев" двумя голами отметился форвард Майкл Антонио. Сначала он отличился в воротах Каспера Шмайхеля на 80 минуте, а затем на 84.

Таким образом 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории Вест Хэма в АПЛ. На его счету 49 мячей. По данному показателю он обошел легендарного Паоло Ди Канио с 47 голами.

Отметим, что Антонио перешел в Вест Хэм в 2015 году из Ноттингем Форест. С тех пор он сыграл 161 матч.

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