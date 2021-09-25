Англия

Во главе "горожан" испанский специалист одержал 221 победу.

В центральном поединке шестого тура английской Премьер-лиги Челси потерпел минимальное поражение от Манчестер Сити, которое стало для подопечных Томаса Тухеля первым в текущем сезоне.

Благодаря положительному результату в данном противостоянии Хосеп Гвардиола установил рекорд по количеству одержанных побед среди всех главных тренеров "горожан", которые когда-либо возглавляли клуб.

Теперь на счету испанского специалиста 221 победа на посту наставника Манчестер Сити. Ему удалось побить рекорд шотландского специалиста Леса Макдауэлла, который руководил командой в период с 1950 по 1963 год.

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