Во главе "горожан" испанский специалист одержал 221 победу.
Хосеп Гвардиола, Getty Images
25 сентября 2021, 17:24
В центральном поединке шестого тура английской Премьер-лиги Челси потерпел минимальное поражение от Манчестер Сити, которое стало для подопечных Томаса Тухеля первым в текущем сезоне.
Благодаря положительному результату в данном противостоянии Хосеп Гвардиола установил рекорд по количеству одержанных побед среди всех главных тренеров "горожан", которые когда-либо возглавляли клуб.
Теперь на счету испанского специалиста 221 победа на посту наставника Манчестер Сити. Ему удалось побить рекорд шотландского специалиста Леса Макдауэлла, который руководил командой в период с 1950 по 1963 год.
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