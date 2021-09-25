Англия

Наставник "горожан" рассказал об игре против Челси.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Челси со счетом 1:0.

"Сегодня мы играли друг за друга, бегали друг за друга и передавали мяч друг другу. Сейчас я смотрю Кубок Райдера (турнир по гольфу — прим.) и вижу, как они играют друг за друга. Это приятно, когда ты играешь в футбол. Конечно, всего три очка, но мы так хорошо играли".

Видео гола и обзор матча Челси — Манчестер Сити

"Иногда мы думаем, что для атаки нужен хорошей финишер, но важно то, как мы играем. Мы можем побеждать и без нападающего. Самое главное — делать это как команда и как единое целое. Это как в прошлом сезоне. Серхио Агуэро был травмирован весь год, и мы выиграли Премьер-лигу", — сказал Гвардиола.

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