Англия

32-летний англичанин не испытывает никаких серьезных симптомов.

Капитан и защитник Бернли Бен Ми не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летний англичанин сдал положительный тест на коронавирус. У футболиста нет никаких симптомов и он находится на самоизоляции.

Таким образом, Ми точно пропустит предстоящий матч восьмого тура АПЛ против Манчестер Сити. Игра состоится завтра, 16 октября, в 17:00 по киевскому времени.

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