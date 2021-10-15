32-летний англичанин не испытывает никаких серьезных симптомов.
Бен Ми, skysports.com
15 октября 2021, 08:59
Капитан и защитник Бернли Бен Ми не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 32-летний англичанин сдал положительный тест на коронавирус. У футболиста нет никаких симптомов и он находится на самоизоляции.
Таким образом, Ми точно пропустит предстоящий матч восьмого тура АПЛ против Манчестер Сити. Игра состоится завтра, 16 октября, в 17:00 по киевскому времени.
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